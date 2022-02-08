Гендиректор ТНТ и автор концепции «Дом-2» уйдет с телеканала

В пресс-службе «Газпром-Медиа» отказались от комментариев. Канделаки на вопросы РБК не ответила, связаться с Петренко не удалось.
Петренко был недоволен фактическим сокращением своих полномочий, ранее рассказывал источник РБК в «Газпром-Медиа». Если раньше Петренко отвечал и за финансовую политику канала, и косвенно — за деятельность онлайн-кинотеатра Premier, то в последние месяцы его роль в холдинге существенно сократилась.
Петренко, как рассказал другой источник, уже поступило предложение присоединиться к команде новой компании Originals Production, которую в январе 2022 года создали Национальная медиа группа и основатель Comedy Club Production Артур Джанибекян. Незадолго до этого «Газпром-Медиа» разрешил ему, а также другим ключевым продюсерам Comedy Club Production, одного из активов холдинга, сотрудничество с любыми другими игроками и площадками на российском рынке. Источник РБК в Национальной медиа группе подтвердил, что Петренко «готовы принять в новом продакшене».
Запись о назначении Канделаки на должность руководителя компании АО «ТНТ-Телесеть», ключевого юрлица телеканала, появилась в ЕГРЮЛ еще 30 января. Но эта должность является формальной: прежде директором АО «ТНТ-Телесеть» был не Петренко, а еще один заместитель гендиректора «Газпром-Медиа» — Светлана Фефилова. Канделаки формально числится руководителем и других развлекательных каналов: 2×2 (фактический директор — Денис Всесвятский), ТВ3 (с ноября 2021 года им руководит Лили Шерозия), ТНТ4 — прежде юрлица этих вещателей возглавляла Фефилова.
В декабре 2021 года стало известно об уходе с позиции генпродюсера ТНТ Александра Дулерайна, работавшего на канале с 2002 года. Должность занял его заместитель Аркадий Водахов.
Дулерайн был одним из продюсеров проектов «Наша Russia», «Реальные пацаны», «Измены» и «Ольга», а также шоураннером сериала «Вне себя», выходившего на Premier. По информации «Ведомостей», ему также поступило предложение присоединиться к СП Джанибекяна и Национальной медиа группы.
Как развивался ТНТ при Петренко
Карьера Петренко на телевидении началась с должности руководителя СТС, которую он занял в 1998 году. Именно при нем канал был перестроен под формат исключительно развлекательного вещателя, ориентированного на молодую аудиторию. За три года СТС приблизился по доле аудитории к лидерам вещания на тот момент — ОРТ, РТР и НТВ. По данным Gallup Media, в 2000 году этот показатель в Москве равнялся 4,7%, а с начала 2002 года составил уже 6,3%. Тем не менее в 2002 году Альфа-банк, которому принадлежало на тот момент 25% СТС, настоял на смене генерального директора вещателя, в результате чего должность занял Александр Роднянский.
Покинув СТС, Петренко в том же году вступил в должность генерального директора ТНТ. К середине осени новая стратегия развития вещателя, ориентированная на развлекательный контент и реалити-шоу, дала свой результат: доля аудитории канала увеличилась с 2,7 до 5,4%. Два года спустя Петренко разработал оригинальную концепцию «Дома-2», который практически на 15 лет стал флагманом ТНТ. Проект был закрыт в 2020 году, назначенный за полгода до этого на должность гендиректора «Газпром-Медиа» Александр Жаров в интервью «России 24» объяснил такое решение убыточностью шоу. Однако позже «Дом-2» вернулся уже на принадлежащий Ивану Таврину телеканал «Ю».
С 2006 года значительную долю в сетке вещания ТНТ получили комедийные ситкомы: первым и наиболее успешным стал сериал «Счастливы вместе». Позже направление получило развитие благодаря успеху проектов «Универ», «СашаТаня», «Физрук», «Полицейский с Рублевки» и др. В том же году было запущено первое для российского телевидения шоу в формате «стендап» — Comedy Club.
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