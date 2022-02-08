Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
 Пуму назвали самым влиятельным животным Северной и Южной Америки Именно от этой дикой кошки зависят большинство животных, птиц и насекомых на двух континентах
Фоторепортажи
10Миротворцы ОДКБ в Казахстане
51Названы победители проекта National Awards
22:00 (мск), источник: РБК

Гендиректор ТНТ и автор концепции «Дом-2» уйдет с телеканала

Роман Петренко покидает пост руководителя телеканала ТНТ, принадлежащего холдингу «Газпром-Медиа». Об этом РБК сообщили два источника на медиарынке. Они уточняют: из холдинга Петренко при этом не уходит — ему предложена должность советника гендиректора «Газпром-Медиа» Александра Жарова. Исполняющим обязанности руководителя ТНТ, по информации одного из собеседников РБК, станет Тина Канделаки. Сейчас она является управляющим директором всего подразделения «Газпром-Медиа», отвечающего за развлекательные телеканалы — помимо ТНТ это также ТВ3, «Пятница», «Суббота», ТНТ4 и 2×2. Ранее о возможности назначения Канделаки гендиректором ТНТ в своем Telegram-канале сообщала Ксения Собчак.

Источник: РИА "Новости"

В пресс-службе «Газпром-Медиа» отказались от комментариев. Канделаки на вопросы РБК не ответила, связаться с Петренко не удалось.

Петренко был недоволен фактическим сокращением своих полномочий, ранее рассказывал источник РБК в «Газпром-Медиа». Если раньше Петренко отвечал и за финансовую политику канала, и косвенно — за деятельность онлайн-кинотеатра Premier, то в последние месяцы его роль в холдинге существенно сократилась.

Новость
Как выглядят и чем занимаются бывшие звезды «Дома-2»

Петренко, как рассказал другой источник, уже поступило предложение присоединиться к команде новой компании Originals Production, которую в январе 2022 года создали Национальная медиа группа и основатель Comedy Club Production Артур Джанибекян. Незадолго до этого «Газпром-Медиа» разрешил ему, а также другим ключевым продюсерам Comedy Club Production, одного из активов холдинга, сотрудничество с любыми другими игроками и площадками на российском рынке. Источник РБК в Национальной медиа группе подтвердил, что Петренко «готовы принять в новом продакшене».

Запись о назначении Канделаки на должность руководителя компании АО «ТНТ-Телесеть», ключевого юрлица телеканала, появилась в ЕГРЮЛ еще 30 января. Но эта должность является формальной: прежде директором АО «ТНТ-Телесеть» был не Петренко, а еще один заместитель гендиректора «Газпром-Медиа» — Светлана Фефилова. Канделаки формально числится руководителем и других развлекательных каналов: 2×2 (фактический директор — Денис Всесвятский), ТВ3 (с ноября 2021 года им руководит Лили Шерозия), ТНТ4 — прежде юрлица этих вещателей возглавляла Фефилова.

Вслед за генпродюсером

В декабре 2021 года стало известно об уходе с позиции генпродюсера ТНТ Александра Дулерайна, работавшего на канале с 2002 года. Должность занял его заместитель Аркадий Водахов.

Дулерайн был одним из продюсеров проектов «Наша Russia», «Реальные пацаны», «Измены» и «Ольга», а также шоураннером сериала «Вне себя», выходившего на Premier. По информации «Ведомостей», ему также поступило предложение присоединиться к СП Джанибекяна и Национальной медиа группы.

Читайте также
Милонов обрадовался закрытию «Дома-2»

Как развивался ТНТ при Петренко

Карьера Петренко на телевидении началась с должности руководителя СТС, которую он занял в 1998 году. Именно при нем канал был перестроен под формат исключительно развлекательного вещателя, ориентированного на молодую аудиторию. За три года СТС приблизился по доле аудитории к лидерам вещания на тот момент — ОРТ, РТР и НТВ. По данным Gallup Media, в 2000 году этот показатель в Москве равнялся 4,7%, а с начала 2002 года составил уже 6,3%. Тем не менее в 2002 году Альфа-банк, которому принадлежало на тот момент 25% СТС, настоял на смене генерального директора вещателя, в результате чего должность занял Александр Роднянский.

Покинув СТС, Петренко в том же году вступил в должность генерального директора ТНТ. К середине осени новая стратегия развития вещателя, ориентированная на развлекательный контент и реалити-шоу, дала свой результат: доля аудитории канала увеличилась с 2,7 до 5,4%. Два года спустя Петренко разработал оригинальную концепцию «Дома-2», который практически на 15 лет стал флагманом ТНТ. Проект был закрыт в 2020 году, назначенный за полгода до этого на должность гендиректора «Газпром-Медиа» Александр Жаров в интервью «России 24» объяснил такое решение убыточностью шоу. Однако позже «Дом-2» вернулся уже на принадлежащий Ивану Таврину телеканал «Ю».

С 2006 года значительную долю в сетке вещания ТНТ получили комедийные ситкомы: первым и наиболее успешным стал сериал «Счастливы вместе». Позже направление получило развитие благодаря успеху проектов «Универ», «СашаТаня», «Физрук», «Полицейский с Рублевки» и др. В том же году было запущено первое для российского телевидения шоу в формате «стендап» — Comedy Club.

Во время загрузки произошла ошибка.
 «Вы что, хотите воевать с Россией?»: заявление Путина – НАТО
Зеленский ответил на слова Путина ему «терпи, моя красавица»
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь