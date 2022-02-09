Эксперт: потеря обоняния при заражении BA.2 стала встречаться чаще, чем при «омикроне»

Ранее главный внештатный специалист Минздрава по терапии и общей врачебной практике, директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины» Оксана Драпкина сообщала, что потеря обоняния и вкуса при заражении «омикроном» встречаются реже, однако частыми симптомами являются першение, боль в горле и осиплость.
«У BA.2 снова появился симптом “потеря обоняния”, более часто начал снова наблюдаться», — рассказал Тимаков.
Эксперт также отметил, что наблюдаются случаи повторного заражения коронавирусом в короткий промежуток времени.
«По наблюдениям, те, кто переболел “омикроном” в начале — середине января, сейчас заболевают повторно коронавирусом. Заражаются снова в короткие сроки. При этом при повторном заражении выраженных клинических симптомов нет», — пояснил он.
Штамм коронавируса В.1.1.529, который обозначается греческой буквой «омикрон», обнаружен в 2021 году на юге Африки. По последним данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, омикрон-штамм выявлен в 84 регионах РФ.
Согласно исследованию датских ученых, подвид омикрон-штамма ВА.2 более заразен, им также чаще заражаются вакцинированные от коронавируса. По данным руководителя научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиля Хафизова, в России этот подвид выявлен в 44 регионах, его доля составляет 3% от общего числа заразившихся.