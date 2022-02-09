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02:27 (мск), источник: ТАСС

Эксперт: потеря обоняния при заражении BA.2 стала встречаться чаще, чем при «омикроне»

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Симптом «потеря обоняния» при заражении версией омикрон-штамма коронавируса BA.2 встречается чаще, чем при первоначальном варианте «омикрона». Об этом ТАСС сообщил инфекционист Евгений Тимаков.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее главный внештатный специалист Минздрава по терапии и общей врачебной практике, директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины» Оксана Драпкина сообщала, что потеря обоняния и вкуса при заражении «омикроном» встречаются реже, однако частыми симптомами являются першение, боль в горле и осиплость.

«У BA.2 снова появился симптом “потеря обоняния”, более часто начал снова наблюдаться», — рассказал Тимаков.

Эксперт также отметил, что наблюдаются случаи повторного заражения коронавирусом в короткий промежуток времени.

«По наблюдениям, те, кто переболел “омикроном” в начале — середине января, сейчас заболевают повторно коронавирусом. Заражаются снова в короткие сроки. При этом при повторном заражении выраженных клинических симптомов нет», — пояснил он.

Штамм коронавируса В.1.1.529, который обозначается греческой буквой «омикрон», обнаружен в 2021 году на юге Африки. По последним данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, омикрон-штамм выявлен в 84 регионах РФ.

Согласно исследованию датских ученых, подвид омикрон-штамма ВА.2 более заразен, им также чаще заражаются вакцинированные от коронавируса. По данным руководителя научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиля Хафизова, в России этот подвид выявлен в 44 регионах, его доля составляет 3% от общего числа заразившихся.

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