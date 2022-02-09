В Рособрнадзоре рассказали, как будет меняться ЕГЭ

«Существующий формат ЕГЭ преобразуется в соответствии с предложениями и замечаниями, которые формируются в ходе профессионального и общественного обсуждения, и всегда внимательно рассматриваются Рособрнадзором, это является залогом развития и совершенствования экзаменационных процедур. Этот формат наиболее объективно оценивает соответствие полученных в школе предметных знаний требованиям ФГОС и дает равные возможности всем абитуриентам из каждого уголка нашей страны. Считаем, что важно сохранять баланс и подходить к изменениям вдумчиво, последовательно и заблаговременно», — сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.
Также Рособрнадзор рассматривает вопрос усиления роли портфолио школьника.
«Рособрнадзором разрабатывается модель, при которой роль портфолио школьников, демонстрирующего их учебные и внеучебные достижения, будет усилена при поступлении в вузы. Это позволит увеличить вклад в большие государственные задачи — развитие волонтерства и творческих способностей наших детей, развитие детско-юношеского спорта. Отражение успехов в указанных мероприятиях, а также результатов конкурсов, олимпиад различного уровня в портфолио станет еще одним толчком для их популяризации, и что важно — мотивацией к участию в них школьников», — сообщила пресс-служба.
По словам председателя Высшей аттестационной комиссии (ВАК), экс-министра просвещения, академика РАО Владимира Филиппова, перед экзаменом стояли две основные задачи. Первая — обеспечить доступность поступления в вузы для школьников, независимо от региона проживания и достатка их семей.
«Сейчас выпускникам не нужно никуда ехать, они получают результаты ЕГЭ и направляют документы в пять вузов, среди которых могут быть и несколько столичных, и несколько региональных. Вы, может быть, удивитесь, но серьезная проблема в столичных учебных заведениях сейчас — это не столько зарплаты и стипендии, сколько нехватка общежитий для студентов из регионов. И во многом именно благодаря ЕГЭ региональные вузы сегодня получают больше бюджетных мест, имеют возможность дополнительного финансирования, чтобы удержать талантливых ребят в регионах», — сказал он.
Филиппов отметил, что другой важной задачей стала объективная оценка итоговой аттестации в школе.
«Как было раньше? Педагог сам учил и сам же принимал экзамен. Стандарт же объективной оценки заключается как раз в том, что учить должны одни, а проверять качества знаний — другие. Вы ведь, закончив автошколу, сдаете на права не своему инструктору, а инспектору ГИБДД. Раньше “четверка” по физике в разных школах и даже у разных учителей в одной школе — порой, это были две разные “четверки”. С помощью ЕГЭ впервые создан объективный механизм оценки школьных знаний у нас в стране», — отметил он.
Девятого февраля 2007 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон «О внесении изменений в Закон Российской Федерации “Об образовании” и Федеральный закон “О высшем и послевузовском профессиональном образовании” в части проведения единого государственного экзамена» (принят Госдумой РФ 26 января 2007 года, одобрен Советом Федерации 2 февраля 2007 года).