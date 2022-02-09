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03:58 (мск), источник: © РИА Новости

Врач предупредил о риске ампутации после COVID-19

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Тромбоз у переболевших коронавирусом встречается очень часто, на его фоне может развиться критическое ухудшение кровоснабжения конечностей, ведущее к ампутации, заявил доктор медицинских наук, заведующий отделением сосудистой хирургии НМИЦ хирургии им. А. В. Вишневского Минздрава России Андрей Чупин.

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Источник: © РИА Новости

«Сам по себе ковид дает серьезные осложнения на сердечно-сосудистую систему, прежде всего на систему свертывания крови, поэтому тромбоз у перенесших эту инфекцию встречается, к сожалению, очень часто», — сказал Чупин РИА Новости.

Он отметил, что в основном страдают артерии конечностей, как верхних, так и нижних.

При этом на фоне тромбоза может развиться тяжелая ишемия — критическое ухудшение кровоснабжения, и дело может дойти до ампутации конечности.

«Во время пандемии таких случаев было немало», — подчеркнул Чупин.

Что касается времени развития тромбоза после перенесенного коронавируса, то четкой закономерности здесь нет, отметил доктор. Это может произойти как на пике самой болезни, как правило, у тяжелых пациентов, так и через несколько месяцев. Риск сохраняется довольно долго.

И чем тяжелее болел человек, тем дольше будут сохраняться воспалительные и фиброзные изменения в легких и другие негативные проявления, повышающие риски тромботических осложнений, уточнил врач.

Он добавил, что также в группу риска входят больные, страдающие атеросклерозом, тем более если у них ранее уже проводились операции на сосудах. Пациентов, которые не имеют исходного атеросклероза, перенесли ковид амбулаторно, в более легкой форме, без тяжелого поражения легких, имеют хорошие результаты анализов крови, к группе риска обычно не относят, но и им необходимо контролировать ситуацию.

«Бывает, что пациенты благополучно переносят пик самого заболевания, но позже, если остаются без прикрытия антикоагулянтной или дезагрегантной терапии, сталкиваются с тромбозом», — пояснил Чупин.

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