Россияне за 2021 год выпили более 1,5 миллиардов литров крепкого алкоголя

«По оценкам НИУ ВШЭ, основанным на данных Росстата и Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, объем продаж крепких алкогольных напитков в 2021 году составил 1,56 миллиарда литров (2,23 миллиарда штук)», — говорится в документе.
При этом, по данным исследования, россияне предпочитают выпивать дома: основным каналом реализации алкоголя остается розничная торговля, на которую приходится 98% продаж. В сегменте общественного питания — например, ресторанах и кафе — в прошлом году было продано всего около 45−65 миллионов литров крепкого алкоголя.
Авторы исследования также обнаружили, что на протяжении последних лет конечные продажи крепких алкогольных напитков в розничной торговле и в общественном питании остаются существенно выше легального предложения этой продукции.
«Это позволяет говорить о наличии на рынке значительного сектора нелегального оборота», — отмечается в документе.
«По оценке НИУ ВШЭ, в 2021 году объем нелегального оборота крепкой алкогольной продукции составляет 611 миллионов штук в год (27%)», — говорится в исследовании. В целом, по данном авторов, в прошлом году в России было продано более 2 миллиардов бутылок с крепкими алкогольными напитками.
В связи с этим эксперты оценили целесообразность введения обязательной маркировки крепкого алкоголя в России и пришли к выводу, что общая прибыль добросовестных участников рынка от этой меры при сокращении нелегального оборота на 70%, могла бы вырасти на 17−18 миллиарда рублей в год.
«Доходы государства вырастут на 73−79 миллиардов рублей в год, главным образом, из-за увеличения поступлений по акцизу на алкоголь (+64−69 миллиардов рублей)», — говорится в документе.