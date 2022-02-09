Россиянам раскрыли оптимальную стоимость путевок в Турцию летом

«Да, сейчас туроператоры продают туры по раннему бронированию по хорошей цене для россиян, но как только акция закончится, все повысятся на 50 процентов, а в отдельных отелях и на 60 процентов», — заявил собеседник «Вестника АТОР» из туристической индустрии Турции и отметил, что горящих путевок летом не ожидается, поскольку они «сгорели» еще в декабре.
Так, цена семидневной путевки с отправлением из Москвы 1 июня и проживанием в пятизвездочном отеле Seven Seas Hotel Life с питанием по системе «все включено» для двоих туристов начинается от 144,6 тысячи рублей. При этом отмечается, что после окончания акции раннего бронирования и сезонного повышения цен тур обойдется дороже — от 177,7 тысячи рублей.
Также отечественным путешественникам предлагается забронировать отдых в республике на семь дней с вылетом в начале июня за 142,3 тысячи рублей на двоих. В цену включены перелет и размещение в гостинице категории пять звезд Kamelia Selin Hotel. Стоимость такого же турпакета при покупке весной составит 158,4 тысячи рублей.
Цена путевок в пятизвездочный отель Xanadu Resort High Class начинается от 195,7 тысячи рублей — такую сумму отдыхающим придется заплатить за перелет, проживание и питание по системе «ультра все включено». Выезд запланирован на 1 июня. После окончания скидок по раннему бронированию отдых обойдется в 254,5 тысячи рублей.
Ранее в феврале туроператоры рассказали о высоком спросе на путевки в Турцию среди россиян и предупредили о резком взлете цен на отдых весной. Так, в компании PEGAS Touristik предсказали, что к началу апреля стоимость туров может вырасти на 25−40 процентов.