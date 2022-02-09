В России выявили новый рекорд заболеваемости COVID-19 за сутки

За весь период в России выявили 13 330 769 случаев болезни. 10 803 305 пациентов выздоровели от COVID-19, 337 390 — скончались.
В Москве за сутки выявили 11 521 заболевшего — показатель снижается шестой день подряд и стал ниже, чем показатели Санкт-Петербурга и Подмосковья. 1528 пациентов госпитализировали за сутки с COVID-19, 614 человек находятся на ИВЛ.
Высокий прирост заболеваемости коронавирусом также зарегистрирован в Санкт-Петербурге — 19 644 случая, Московской области — 11 956, Свердловской области — 5904, Красноярском крае — 5748, Нижегородской области — 5744 случая.
По данным оперштаба на 4 февраля, уровень коллективного иммунитета в России снизился за неделю на 0,3 п. п. и составил 64,1%. Прививки первым компонентом вакцины сделали около 85 млн россиян, полностью вакцинировались 80,4 млн человек. Президент России Владимир Путин в четверг, 3 февраля, сообщил, что правительство не планирует введения новых ограничений в связи с распространением COVID-19.