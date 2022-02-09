На Сулавеси спасли крокодила, который шесть лет жил с шиной на шее

В Индонезии спасли крокодила, который прожил с мотоциклетной шиной на шее около 6 лет.
Жители города Палу на острове Сулавеси заметили хищника с необычным «воротником» еще в 2016 году. Все попытки спасателей выманить его из воды и снять шину до сих пор были безрезультатными, сообщает AFP.
Удача улыбнулась лишь 34-летнему продавцу птиц по имени Тили (как и многие индонезийцы, он использует только имя). Он взял курицу в качестве приманки, веревку и отправился к берегу реки в поисках крокодила длиной более 5 метров.
Тили выслеживал крокодила три недели. Две попытки схватить хищника провалились — не выдержали веревки. На третий раз Тили принес уже нейлоновые тросы, которые используют для буксировки лодок, и крокодил не смог их порвать.
Вытащить пленного хищника на берег помогали десятки местных жителей. Это было очень непросто, так как крокодил оказался невероятно тяжелым, рассказал Тили журналистам. Но в конце концов шину разрезали, и освобожденное животное отпустили обратно в реку.