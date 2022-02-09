Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
 В США второклассник написал книжку и тайно оставил в библиотеке За месяц она стала настоящим хитом, а очередь из желающих ее прочитать растянулась более чем на год
Фоторепортажи
18Казахстан после погромов
24Массовые протесты в Казахстане
13:14 (мск),

Рекомендательный сервис VK «Пульс» открыл регистрацию блогов для всех

Новая перспектива для всех, кто готов интересно писать о своем хобби, работе и увлечениях.

У всех русскоязычных пользователей Интернета появилась возможность писать для 87 миллионов читателей в месяц, зарабатывая при этом на своем контенте.

Такой шанс будущим и уже пишущим авторам предоставил «Пульс» — рекомендательный сервис VK, который сотрудничает более чем с 5 тысячами авторов и издателей. Из их материалов он формирует персонализированную ленту для каждого пользователя на основе его интересов. Аудитория «Пульса» составляет 87 млн пользователей в месяц.

Лента «Пульса» расположена на главной странице Mail.ru, в браузере Atom, во встроенных браузерах мобильных устройств, а также в виджетах на сайтах-партнерах. До сих пор регистрация авторов сервиса была доступна только по приглашениям.

Для «Пульса» смогут писать как блогеры и издатели, так и люди, у которых нет опыта публичных публикаций, но которые хотят интересно рассказывать о своей работе, хобби и интересах. Они смогут размещать на «Пульсе» тексты и видеоролики.

Чтобы начать вести блог в «Пульсе», необходимо зарегистрироваться и разместить 5 материалов. После этого канал автоматически попадает на модерацию. После прохождения проверки посты попадают в ленту рекомендаций, а автор получает возможность монетизировать блог.

Авторы, создающие уникальный и качественный контент, могут претендовать также на ежемесячный грант от «Пульса». Сумма выплат будет определяться индивидуально для каждого автора и может составлять 20 до 150 тысяч рублей.

«Ваша работа, хобби, интересы — источник полезных знаний, захватывающих историй и тем для обсуждения. Мы ждем в Пульсе тех, кто хочет найти единомышленников и аудиторию. Авторов, которые будут рассказывать свои истории интересно и очень доступно, поддержим грантами. Мы развиваем нашу рекомендательную систему так, чтобы ваш контент находили люди, которые его по-настоящему оценят», — комментирует новую возможность Сергей Шалаев, Директор рекомендательных систем VK.

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь