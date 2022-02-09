13:14 (мск),
Рекомендательный сервис VK «Пульс» открыл регистрацию блогов для всех
Новая перспектива для всех, кто готов интересно писать о своем хобби, работе и увлечениях.
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У всех русскоязычных пользователей Интернета появилась возможность писать для 87 миллионов читателей в месяц, зарабатывая при этом на своем контенте.
Такой шанс будущим и уже пишущим авторам предоставил «Пульс» — рекомендательный сервис VK, который сотрудничает более чем с 5 тысячами авторов и издателей. Из их материалов он формирует персонализированную ленту для каждого пользователя на основе его интересов. Аудитория «Пульса» составляет 87 млн пользователей в месяц.
Лента «Пульса» расположена на главной странице Mail.ru, в браузере Atom, во встроенных браузерах мобильных устройств, а также в виджетах на сайтах-партнерах. До сих пор регистрация авторов сервиса была доступна только по приглашениям.
Чтобы начать вести блог в «Пульсе», необходимо зарегистрироваться и разместить 5 материалов. После этого канал автоматически попадает на модерацию. После прохождения проверки посты попадают в ленту рекомендаций, а автор получает возможность монетизировать блог.
Авторы, создающие уникальный и качественный контент, могут претендовать также на ежемесячный грант от «Пульса». Сумма выплат будет определяться индивидуально для каждого автора и может составлять 20 до 150 тысяч рублей.
«Ваша работа, хобби, интересы — источник полезных знаний, захватывающих историй и тем для обсуждения. Мы ждем в Пульсе тех, кто хочет найти единомышленников и аудиторию. Авторов, которые будут рассказывать свои истории интересно и очень доступно, поддержим грантами. Мы развиваем нашу рекомендательную систему так, чтобы ваш контент находили люди, которые его по-настоящему оценят», — комментирует новую возможность Сергей Шалаев, Директор рекомендательных систем VK.