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16:37 (мск), источник: Новости Mail.ru

Дырявые колеса марсохода Curiosity попали на фото

Но аппарат доведет миссию до конца.

Суровый марсианский ландшафт был беспощаден к марсоходу Curiosity. За девять с половиной лет работы на Красной планете шесть алюминиевых колес аппарата превратились в решето, сообщает Space.com.

Curiosity размером с автомобиль приземлился в кратере Гейла 6 августа 2012 года. Эта автономная химическая лаборатория исследует климат и геологию планеты. На сегодняшний день она преодолела 27,14 км сложной каменистой местности.

Несмотря на повреждения, специалисты не спешат «списывать» марсоход. «Ожидается, что текущей прогнозируемой оставшейся одометрии будет достаточно для оставшейся части миссии Curiosity», — сообщил изданию Эндрю Гуд, представитель Лаборатории реактивного движения НАСА (JPL) в Южной Калифорнии, которая управляет миссией Curiosity.

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