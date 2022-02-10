Инфекционист назвал сроки выхода на плато по COVID-19

Выравнивание графиков, характеризующих эпидемиологическую ситуацию, часто называют выходом на плато. При этом речь может идти и о прекращении роста числа ежедневно выявляемых случаев COVID-19, и о примерно одинаковом количестве госпитализаций в течение какого-то периода.
Когда количество выздоровевших за сутки будет соответствовать числу заболевших, тоже можно будет говорить о выходе на плато, после этого волна COVID-19 пойдет на спад, уточнил Малышев.
«Количество выписанных после COVID-19 стало немного расти, но пока до плато далековато. Плато — это когда сколько заболело (за сутки, — ред.), столько и выписалось. Когда эти показатели сравняются, будет хорошо. Затем число выписанных начнет превышать число заболевших», — уверен инфекционист.
Для системы здравоохранения и медиков, работающих в ковидных стационарах, еще более важным является другое соотношение — между числом госпитализированных и выписанных за день из больниц, продолжил он.
Совпадение этих показателей станет наиболее объективным свидетельством выхода на плато, сказал Малышев.
«Сейчас значительно больше людей госпитализируют (чем выписывают из больниц, — ред.). Они все остаются в стационарах — кто на неделю, кто на две. Пока пациенты с COVID-19 накапливаются (в больницах, — ред.), нагрузка на госпитальную сеть растет», — отметил он.
По его мнению, пациенты продолжат «накапливаться» в стационарах еще в течение трех-четырех недель. Только после этого стоит ожидать прекращения роста заболеваемости, а затем и улучшения эпидемиологической ситуации, прогнозирует инфекционист.
«Я думаю, что еще три-четыре недели продлится такая ситуация. Потом выйдем на плато и будет легче», — заключил Николай Малышев в интервью радио Sputnik.
Иммунитет к COVID-19 может формироваться как при заболевании, так и при вакцинации. Первый вариант очень опасен. Прививка — наиболее эффективный и надежный способ получить защиту от инфекции.