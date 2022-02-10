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08:40 (мск), источник: Ведомости

ВОЗ: постковидный синдром протекает у детей тяжелее, чем у взрослых

Постковидный синдром может протекать у детей тяжелее, чем у взрослых, рассказала в интервью «Ведомостям» представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович. «Он [детский постковидный синдром] может быть даже более тяжелым, чем у взрослых, — проявляется высокой температурой, сыпью и другими поражениями кожи», — сказала Вуйнович.

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Источник: РИА "Новости"

Впервые ВОЗ представила официальное определение постковидного синдрома 7 октября 2021 г. По данным организации, им страдает до 20% людей, переболевших COVID-19. Постковидный синдром обычно возникает через три месяца после начала инфекции и длится не меньше двух месяцев.

При постковидном синдроме у пациента может возникнуть усталость, одышка, когнитивная дисфункция и другие симптомы, которые влияют на повседневную жизнь человека.

Симптомы могут появиться после выздоровления от коронавируса или сохраниться с момента заболевания. ВОЗ отметила, что симптомы могут изменяться и появляться снова через некоторое время.

По словам Вуйнович, постковидный синдром все еще мало изучен: сейчас специалисты включают в этот диагноз более чем 40 разных симптомов.

Среди них есть и симптомы нарушения психического здоровья, проявляющиеся в виде депрессий и панических атак как у трудоспособного населения, так и подростков и детей из-за стрессов из-за закрытия школ и детских садов. Для решения этой проблемы ВОЗ считает важным усиливать предоставление психологических услуг, помогающих людям с постковидным синдромом.

В марте Всемирная организация здравоохранения проведет консультации, на которых будет обсуждаться тема психического здоровья. В ней ожидается участие и российских представителей, заявила Вуйнович.

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