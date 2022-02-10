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04:02 (мск), источник: Коммерсантъ

ВОЗ заявила о продвижении в признании «Спутника V»

Регистрация российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) продвигается вперед, заявила представитель учреждения в России Мелита Вуйнович. По ее словам, все необходимые документы подписаны, осталось выполнить их проверку. Предполагать, сколько это займет времени, она не стала.

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Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
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Источник: Reuters

«На данный момент процесс EUL (включение в перечень средств для использования в чрезвычайных ситуациях.— “Ъ”) для вакцины “Спутник V” возобновлен, РФПИ и все заинтересованные стороны подписали необходимые юридические документы. ВОЗ получала документы в конце декабря и некоторые — в 2022 году», — сказала Вуйнович в интервью «Известиям».

Она добавила, что процесс проверки нельзя ускорить, потому что он предполагает определенные этапы и пройти надо их все.

«Вопрос о том, будет ли и когда будет проводиться проверка, а также то, что необходимо будет проверить, напрямую обсуждается между заявителем и штаб-квартирой ВОЗ. Пока процесс не завершен, все детали остаются конфиденциальными. Я не могу предположить, когда оценка будет завершена, но я знаю, что процесс продвигается вперед», — сказала представитель ВОЗ.

«Спутник V» признан более чем в 60 странах мира, по всему миру было поставлено более 400 млн доз российской вакцины.

Мелита Вуйнович надеется, что процесс регистрации препарата в ВОЗ закончится в 2022 году. Эксперты организации могут посетить Россию в рамках процесса одобрения «Спутника V» в феврале.

В прошлый раз инспекторы ВОЗ приезжали в Россию летом 2021 года. Тогда процесс одобрения был приостановлен из-за выявленных инспекторами нарушений на одном из четырех предприятий. В октябре 2021-го ВОЗ возобновила процедуру регистрации «Спутника V». В организации объясняли задержку одобрения вакцины отсутствием нужной информации.

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