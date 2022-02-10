В Институте имени Пушкина нашли замену термину «QR-код»

В ряде российских регионов, как и во многих зарубежных странах, нужно предъявлять QR-код при посещении общественных мест, эта мера призвана ограничить распространение коронавирусной инфекции.
Однако не все россияне относятся к ней с пониманием, в частности, из-за раздражения, вызываемого самим термином «QR-код», считает проректор по науке Государственного института русского языка имени Пушкина, доктор филологических наук Михаил Осадчий.
«Термин “QR-код” не всем понятен, поскольку это англоязычная аббревиатура — Quick Response Code, то есть код быстрого отклика. Все непонятное усиливает раздражение», — полагает он.
Если отказаться от термина, смысл которого неясен большинству людей, то и вызванные пандемией ограничения будут восприниматься более позитивно, продолжил Осадчий.
«Я бы рекомендовал выбрать слово, которое людям будет понятно с точки зрения словообразования. Чтобы человек хотя бы понимал, как оно возникло», — уточнил он.
Например, QR-код можно называть «графическим кодом», предложил филолог.
«У нас, в Институте Пушкина, мы используем понятие “графический код”. Мы его сами придумали, и мы рекомендуем его всем, кто хочет хоть как-то снизить негатив по отношению к ограничениям», — сказал Михаил Осадчий в интервью радио Sputnik.