Россияне рассказали, сколько накопили на черный день

Накоплениями на черный день обладают свыше 79% россиян, однако большинство из них смогут прожить, пользуясь финансовой подушкой, не более трех месяцев. К такому выводу в результате исследования (есть у РБК) пришли эксперты страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие» совместно с исследовательским центром А2.
В прошлом году о наличии у них сбережений заявили не более половины респондентов.
Сколько сумели отложить участники опроса:
Большинство опрошенных (62%) сообщили, что в случае потери дохода они смогли бы жить на накопления не более трех месяцев, 19% — в течение 3−6 месяцев, 15% — 6−12 месяцев, а 2% — от одного года до трех лет и столько же — больше трех лет.
Почти две трети (63%) из тех, кто смог отложить деньги, периодически обращаются к ним для покрытия бытовых расходов.
Боятся потерять свои деньги в результате инфляции, действий интернет-мошенников и хакеров 67% участников опроса.
Ранее эксперты Райффайзенбанка выяснили, что почти трети россиян (29%) для спокойной жизни нужна финансовая подушка безопасности на сумму до 500 тыс. руб. Еще 22% заявили, что им хватит 100 тыс. руб. При этом стольким же россиянам для финансового спокойствия нужна подушка в 1 млн руб.
Суммы до 3 млн руб. назвали 9% респондентов, а 18% хотели бы иметь сбережения на сумму больше 3 млн руб.
Самые крупные сбережения на черный день хотели бы иметь жители Москвы: каждому третьему нужна подушка в 3 млн руб., 24% нужен минимум 1 млн руб., 24% хватит 500 тыс. руб., а 13% достаточно и 100 тыс. руб.
При этом 70% респондентов заявили, что в реальности у них нет никаких накоплений на черный день.