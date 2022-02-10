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08:57 (мск), источник: РБК

Россияне рассказали, сколько накопили на черный день

Большинству россиян в случае потери дохода накопленных ими средств хватит максимум на три месяца. Более половины участников опроса заявили, что смогли отложить меньше 100 тыс. руб.

Источник: Reuters

Накоплениями на черный день обладают свыше 79% россиян, однако большинство из них смогут прожить, пользуясь финансовой подушкой, не более трех месяцев. К такому выводу в результате исследования (есть у РБК) пришли эксперты страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие» совместно с исследовательским центром А2.

В прошлом году о наличии у них сбережений заявили не более половины респондентов.

Сколько сумели отложить участники опроса:

  • до 100 тыс. руб. — 58,5%;
  • 100−300 тыс. руб. — 38%;
  • 300 тыс. — 1 млн руб. — 2%;
  • свыше 1 млн руб. — 1,5%.

Большинство опрошенных (62%) сообщили, что в случае потери дохода они смогли бы жить на накопления не более трех месяцев, 19% — в течение 3−6 месяцев, 15% — 6−12 месяцев, а 2% — от одного года до трех лет и столько же — больше трех лет.

Почти две трети (63%) из тех, кто смог отложить деньги, периодически обращаются к ним для покрытия бытовых расходов.

Боятся потерять свои деньги в результате инфляции, действий интернет-мошенников и хакеров 67% участников опроса.

Ранее эксперты Райффайзенбанка выяснили, что почти трети россиян (29%) для спокойной жизни нужна финансовая подушка безопасности на сумму до 500 тыс. руб. Еще 22% заявили, что им хватит 100 тыс. руб. При этом стольким же россиянам для финансового спокойствия нужна подушка в 1 млн руб.

Суммы до 3 млн руб. назвали 9% респондентов, а 18% хотели бы иметь сбережения на сумму больше 3 млн руб.

Самые крупные сбережения на черный день хотели бы иметь жители Москвы: каждому третьему нужна подушка в 3 млн руб., 24% нужен минимум 1 млн руб., 24% хватит 500 тыс. руб., а 13% достаточно и 100 тыс. руб.

При этом 70% респондентов заявили, что в реальности у них нет никаких накоплений на черный день.

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