10:55 (мск), источник: Газета.Ру
Российский чиновник одобрил сталинские расстрелы
Заместитель губернатора Вологодской области Михаил Глазков одобрил расстрелы времен «большого террора» при Иосифе Сталине.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Свою позицию он высказал на онлайн-совещании межведомственной комиссии по вопросам декриминализации лесного комплекса и реализации инвестиционных проектов.
В ходе мероприятия чиновник раскритиковал предприятие в деревне в Бабушкинском районе, где работают только четыре человека. По его словам, государство оказывает поддержку, не для того, «чтобы строили какие-то курятники».
«При Иосифе Виссарионовиче в тридцатые годы уже расстреляли бы, вместе с родственниками и семьями. И правильно бы сделали! Ну да ладно», — добавил он.
Позже в правительстве Вологодской области сообщили, что заявление Глазкова было выдернуто из контекста, а обвинение замгубернатора в одобрении репрессий некорректны.
Сам чиновник написал на странице «ВКонтакте», что его неправильно поняли. Глазков рассказал, что на совещании рассматривался инвестиционный проект, который должен был завершиться в 2017 году, и он таким образом подверг критике руководителя проекта, который не выполнил работу в сроки.