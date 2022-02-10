11:21 (мск), источник: © РИА Новости
Много жен: Крид размечтался о гареме
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Егор Крид стал резидентом Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом он сообщил в личном Instagram-аккаунте.
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Певец похвастался визой на десять лет и пошутил про гарем.
«Теперь можно иметь много жен?» — пишет Крид.
Судя по комментариям, пользователи юмор музыканта оценили.
«Такой красивый. Шейх Егорка», «Теперь можно идти снова на шоу “Холостяк” и забирать всех сразу», «Сколько жен, столько и тещ. Егор, оно тебе надо?», «Теперь пусть называют не бабником, а султаном», — отреагировали фанаты.
Нашлись и те, кто посоветовал Криду для начала постараться построить отношения с одной девушкой.
«Урок первый: нужно для начала справиться хотя бы с одной», «Ты себе одну сначала найди, шейх блин», «Ничего себе! Но сначала было бы здорово, хотя бы одну жену найти», — считают подписчики.
Около двух лет Крид встречался с певицей Нюшей. Но ее отец не одобрял выбор дочери. Также он был в отношениях с блогером Валей Карна.val. После расставания с ней он записал трек Pussyboy, в котором говорил об их интимной жизни. Этот поступок задел блогера.
Был у Крида и роман с актрисой Дианой Мелисон. Девушка уверяла, что бывший возлюбленный ей постоянно изменял.
Егор участвовал в шестом сезоне «Холостяка» (2018 год). В финале он выбрал Дарью Клюкину.