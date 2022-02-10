14:38 (мск), источник: Коммерсантъ
В Новосибирском зоопарке родился первый в России детеныш медоеда
У медоедов, живущих в Новосибирском зоопарке, родился детеныш — это первый случай в стране.
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Как уточняется в соцсетях зоопарка, медоеды являются малоизученным видом, про их размножение мало известно. «Начиная работу с этими хищниками, наш зоопарк сразу ставил себе задачу провести исследования. И вот теперь у нас есть возможность наблюдать за развитием малыша. Это бесценный опыт. Он очень важен для сохранения вида. Ранее в российских зоопарках медоеды не размножались», — говорится в сообщении зоопарка.
Организация уточняет, что малыш появился на свет в конце ноября, первые месяцы жизни его увидеть было практически невозможно — он находился в домике рядом с матерью — «ел, спал, рос, как положено новорожденному медоеду». В данный момент детеныш подрос, и мама начала выводить его на прогулки. Новорожденный (женского пола) весит уже 1,5 кг. Зоопарк уточняет, что у них медоеды живут с 2020 года.
Андрей Фурцев