15:58 (мск), источник: Аргументы и факты
В Роспотребнадзоре рассказали, как следует сдавать ПЦР-тест
Перед сдачей мазка нельзя полоскать горло, пользоваться каплями и спреями.
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В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно сдавать ПЦР-тест, сообщает «Российская газета».
Поясняется, что точность результата тестирования на коронавирус зависит от того, насколько правильно был взят биоматериал. Так, перед сдачей мазка нельзя полоскать горло, пользоваться каплями и спреями, а также пить алкогольные напитки. Кроме того, перед сдачей теста не стоит чистить зубы и наносить косметику для губ.
Уточняется, что для исследования мазок берут с поверхности миндалин, небных дужек и задней стенки ротоглотки. Мазок, взятый со слизистой преддверия носа, может не выявить РНК коронавируса.