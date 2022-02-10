Ученые выяснили происхождение голубых глаз и светлых волос у европейцев

Исследователи из Тартуского университета в Эстонии и Туринского университета в Италии изучили происхождение современной европейской внешности — цвета глаз, волос, роста и веса. Для этого они исследовали различные исторические группы, передвигавшиеся по территории современной Европы последние 10 тысяч лет.
Результаты исследования показали, что каштановые или темные волосы, голубые глаза, более высокую частоту сердечных сокращений, более низкий уровень холестерина и более высокий ИМТ (индекс массы тела) современные европейцы получили от местных групп охотников-собирателей, обитавших на территории Европы.
Голубые глаза, светлые волосы, более низкая частота сердечных сокращений и более низкий ИМТ европейцам достались от анатолийских фермеров, пришедших с территории современной Турции.
А вот высокий рост, черные волосы, зеленые глаза и более высокую частоту сердечных сокращений современным жителям Европы «подарили» азиатские кочевники (они возникли на территории современной Болгарии, Румынии, Молдавии, Украины, России и Казахстана).
Специалисты уточняют, что результаты их исследования не говорят о том, что характеристики и черты внешности преобладали в определенной древней популяции или отсутствовали во всех других группах, а внешность современных европейцев, скорее, является результатом смешивания этих генов, условий окружающей среды и других факторов эволюции.