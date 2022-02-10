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15:37 (мск), источник: BBC News Русская служба

Принц Чарльз во второй раз заразился коронавирусом

Наследник британского престола принц Чарльз во второй раз заразился коронавирусом, сообщает Кларенс-хаус.

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Источник: AP 2022

«Сегодня утром принц Уэльский сдал положительный тест на Covid-19 и сейчас находится на самоизоляции», — говорится в заявлении.

Запланированные на четверг мероприятия, в которых планировал принять участие 73-летний Чарльз, отменены.

В первый раз коронавирус у принца был обнаружен в конце марта 2020 года, вскоре после начала пандемии.

Тогда Чарльз и его супруга, герцогиня Корнуольская Камилла находились на самоизоляции в королевском замке Балморал в Шотландии.

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