Мужчина из Нью-Джерси получил по почте два письма 1946 года

Гэри Катен из Нью-Джерси в конце января получил по почте необычное письмо, которое было отправлено на его адрес, но предназначалось не ему. Более того, послание было датировано 4 мая 1946 года. Но все стало еще интереснее, когда спустя пару недель Катен вытащил из своего почтового ящика второе похожее письмо того же года. Автор в письмах рассказывал своим родственникам новости, в частности, он описывал свое путешествие с женой в Калифорнию.
Катен был настолько очарован этим приветом из прошлого, что решил разыскать настоящих адресатов и передать им послания, но все оказалось сложнее, чем он думал. В местном почтовом отделении не смогли найти записи о владельцах дома в те годы — архив был уничтожен в пожаре, случившемся несколько лет назад. Но Катен не теряет надежды, он уже обратился за помощью к местным журналистам и пользователям соцсетей.
Комментируя письма из прошлого, представитель почтовой службы США Ксавьер Эрнандес объяснил, что такое иногда происходит, поскольку случайно найденные на почте старые письма никогда не выбрасываются, а снова добавляются в систему и отправляются с другой корреспонденцией.