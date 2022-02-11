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10:54 (мск), источник: Газета.Ру

Аукционный дом Sotheby’s продал 200 пар кроссовок и заработал $25,3 млн

Коллекция из 200 пар кроссовок Nike модели «Air Force 1», созданных совместно с Louis Vuitton, была продана на аукционе Sotheby’s за общую сумму, составившую $25,5 млн.

Коллекция из 200 пар кроссовок Nike модели «Air Force 1», созданных совместно с Louis Vuitton, была продана на аукционе Sotheby’s за общую сумму, составившую $25,5 млн. Об этом сообщает WWD.

Финальная сумма, вырученная за коллекцию, превысила изначальную в восемь раз — 200 пар оценивались в общей сложности в $3 млн.

Лоты аукциона, проводившегося онлайн, вызвали интерес покупателей со всего мира: отмечается, что около 40% из тех, кто приобрел кроссовки, проживают в Азии.

Самыми дорогими оказались кроссовки пятого размера Nike «Air Force 1» — они ушли за $352 800 при изначальной цене в $15 000.

Все деньги, вырученные на аукционе, поступят в стипендиальный фонд «Post-Modern», основанный в память об ушедшем из жизни в прошлом году модельере Вирджиле Абло, который в последние годы был креативным директором мужской линейки модного дома Louis Vuitton. Задачей фонда стала поддержка в области образования для талантливых и перспективных студентов африканского происхождения.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, почему Вирджила Абло любили в России.

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