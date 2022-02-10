Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
День в истории: 10 февраляСоздание танцевального ансамбля под руководством Игоря Моисеева, шахматный матч между Гарри Каспаровым и суперкомпьютером и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
51Названы победители проекта National Awards
18Казахстан после погромов
17:47 (мск), источник: BBC News Русская служба

Монахиня потратила в казино $835 тысяч из бюджета католической школы и получила год тюрьмы

80-летняя монахиня Мэри Маргарет Кройпер, пристрастившаяся к азартным играм, потратила в казино $835 тыс. из бюджета католической школы. Теперь она проведет в тюрьме год и один день за мошенничество и отмывание денег.

Источник: CBS News

«Я согрешила, я нарушила закон, и у меня нет оправданий», — сказала Мэри во время вынесения судебного приговора в Лос-Анджелесе.

Более десяти лет Кройпер, будучи директрисой калифорнийской католической школы Сейнт-Джеймс, присваивала средства и пожертвования. Чтобы скрыть следы преступления, монахиня приказывала подчиненным переписывать или уничтожить финансовые отчеты.

Обвинение посчитало, что украденные деньги могли бы покрыть плату за обучение в школе более десяти учеников, но вместо этого ушли на поездки в казино и развлечения Кройпер и её друзей.

Схему раскрыли при проверке школы после ухода директрисы на пенсию в 2018 году.

Объявляя приговор, судья окружного суда США Отис Райт II сказал, что принял во внимание мольбы о прощении со стороны католических семей, чьи дети учились в Сейнт-Джеймс.

Помимо 366 дней за решеткой Мэри должна выплатить школе компенсацию в размере 835 339 долларов.

Во время загрузки произошла ошибка.
BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
Монастырь сурового режима. Возвращение украинского добровольца из плена ...
Олимпиада-2022: медаль у российских сноубордистов, невероятная борьба в ...
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь