20:15 (мск), источник: © РИА Новости
Умер лауреат Нобелевской премии вирусолог Люк Монтанье
ПАРИЖ, 10 фев — РИА Новости. Французский вирусолог Люк Монтанье умер в возрасте 89 лет во Франции, сообщает газета Monde.
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Ученый вместе со своей коллегой Франсуазой Барре-Синусси в 1983 году открыл вирус иммунодефицита человека, за что они в 2008 году получили Нобелевскую премию по медицине.
Отмечается, что Монтанье скончался во вторник, 8 февраля, в Нейи-сюр-Сен под Парижем.
Информацию о его кончине, которая появилась в среду в социальных сетях, в четверг подтвердила мэрия коммуны О-де-Сен, отмечает газета.