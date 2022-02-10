Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
 В Новосибирском зоопарке родился первый в России детеныш медоеда У медоедов, живущих в Новосибирском зоопарке, родился детеныш — это первый случай в стране
Фоторепортажи
84Открытие Олимпиады 2022
24Массовые протесты в Казахстане
20:15 (мск), источник: © РИА Новости

Умер лауреат Нобелевской премии вирусолог Люк Монтанье

ПАРИЖ, 10 фев — РИА Новости. Французский вирусолог Люк Монтанье умер в возрасте 89 лет во Франции, сообщает газета Monde.

Источник: AFP 2022

Ученый вместе со своей коллегой Франсуазой Барре-Синусси в 1983 году открыл вирус иммунодефицита человека, за что они в 2008 году получили Нобелевскую премию по медицине.

Отмечается, что Монтанье скончался во вторник, 8 февраля, в Нейи-сюр-Сен под Парижем.

Информацию о его кончине, которая появилась в среду в социальных сетях, в четверг подтвердила мэрия коммуны О-де-Сен, отмечает газета.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Назван симптом у заразившихся 'омикроном', вызывающий сильную боль
Британия готовит России страшную кару: возврат 'русского золота' в Москву
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь