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00:42 (мск), источник: Коммерсантъ

У «ЭпиВакКороны-Н» появилась трехкратная схема введения

Вакциной от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н» можно вакцинироваться трижды, следует из обновленной инструкции к препарату. Третью прививку можно сделать через два месяца после второй. Это первая российская вакцина от COVID-19, допускающая трехкратное введение.

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Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
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Источник: РИА "Новости"

«ЭпиВакКорона-Н» разработана центром «Вектор», это модернизированный формат вакцины «ЭпиВакКорона». Препараты, как говорил разработчик, отличаются только особенностями технологического производства — «ЭпиВакКорона-Н» проще с точки зрения изготовления.

«Трехкратное введение по схеме: первая прививка — 0,5 мл в выбранный день. Вторая прививка — 0,5 мл через 14−21 день. Третья прививка — 0,5 мл через два месяца после второй прививки», — уточняется в инструкции (цитата по «РИА Новости»).

Источники газеты «Ведомости» сообщали, что «ЭпиВакКорона» не поступает в российские регионы с начала года, а ее закупки прекратились еще раньше. Минздрав утверждал, что в регионах есть достаточный запас вакцины. Летом 2021 года активисты попросили приостановить использование «ЭпиВакКороны», обосновав это тем, что препарат не доказал свою эффективность.

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