У «ЭпиВакКороны-Н» появилась трехкратная схема введения

«ЭпиВакКорона-Н» разработана центром «Вектор», это модернизированный формат вакцины «ЭпиВакКорона». Препараты, как говорил разработчик, отличаются только особенностями технологического производства — «ЭпиВакКорона-Н» проще с точки зрения изготовления.
«Трехкратное введение по схеме: первая прививка — 0,5 мл в выбранный день. Вторая прививка — 0,5 мл через 14−21 день. Третья прививка — 0,5 мл через два месяца после второй прививки», — уточняется в инструкции (цитата по «РИА Новости»).
Источники газеты «Ведомости» сообщали, что «ЭпиВакКорона» не поступает в российские регионы с начала года, а ее закупки прекратились еще раньше. Минздрав утверждал, что в регионах есть достаточный запас вакцины. Летом 2021 года активисты попросили приостановить использование «ЭпиВакКороны», обосновав это тем, что препарат не доказал свою эффективность.