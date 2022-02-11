«Известия»: предложение установить минимальный размер ручной клади направлено в Минтранс

Эксперты ООП проанализировали 26 крупнейших перевозчиков и выявили, что у российских авиакомпаний встречается шесть различных вариантов ручной клади, причем у 15 из 26 перевозчиков габариты составляют 115 см и более, а у 11 других — 90 или 95 см.
ООП предложило законодательно зафиксировать минимальные габариты ручной клади на уровне 100 см, за исключением тех типов самолетов, где данное требование объективно невыполнимо, добавляют «Известия». Письмо с таким предложением было направлено в Минтранс 9 февраля.
Глава ООП Илья Зотов отметил, что в действующих федеральных авиационных правилах уже есть требование по весу ручной клади для бесплатного провоза — не менее 5 кг на одного пассажира. Новое требование по размеру ручной клади может повысить качество услуг перевозчиков, добавляет Зотов.
Издание отмечает, что опрошенные перевозчики не готовы к общей фиксации размеров ручной клади. Так, представитель «Победы» сообщила, что габариты ручной клади у авиакомпании составляют 93 см и установлены по рекомендации Boeing и под обеспечение бизнес-модели лоукостера. В «Аэрофлоте» сообщили, что авиакомпании устанавливают нормы, исходя из своей бизнес-модели, и они в принципе не могут быть едины для всех.
Кроме этого, ООП предложило законодательно ограничить максимальный тариф на провоз домашних животных в самолетах. Сегодня минимальная и максимальная стоимость этой услуги в отрасли отличается в восемь раз, выяснили общественники. Самая дорогая перевозка животных у авиакомпании «Ямал» — 6,5 тыс. рублей, а самая доступная — у «Газпром авиа», «Ангары», «КрасАвиа», где услуга обойдется в чуть более 100 рублей за килограмм. При этом в ООП не указывают, какой именно размер тарифа следует принять за максимальный.