Росфинмониторингу расширят доступ к данным россиян

Инициативу предполагается внести на рассмотрение Госдумы в июне текущего года. Такие данные следуют из плана законопроектной деятельности правительства, оказавшегося в распоряжении издания.
В Росфинмониторинге сообщили, что необходимый документ уже подготовлен, его направили в кабмин в начале февраля. Предполагается, что доступ к реестру заметно повысит эффективность работы по противодействию коррупции и легализации преступных доходов.
«С этой целью важно изучение финансовых операций и окружения проверяемых лиц. Получение данных о рождении, заключении и расторжении брака, перемене имени и других сведений из реестра позволит существенно повысить эффективность проводимой Росфинмониторингом работы». — отметили в ведомстве.
Эксперты отмечают, что подобные законодательные изменения были бы логичны, однако в данном случае следует помнить и о дополнительном риске утечки персональных данных граждан.