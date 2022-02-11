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06:06 (мск), источник: Телеканал 360°

Росфинмониторингу расширят доступ к данным россиян

В России расширят перечень персональных данных граждан, к которым имеет доступ Росфинмониторинг. В частности, ведомство сможет получать сведения из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС). Об этом сообщили «Известия».

Источник: Reuters

Инициативу предполагается внести на рассмотрение Госдумы в июне текущего года. Такие данные следуют из плана законопроектной деятельности правительства, оказавшегося в распоряжении издания.

В Росфинмониторинге сообщили, что необходимый документ уже подготовлен, его направили в кабмин в начале февраля. Предполагается, что доступ к реестру заметно повысит эффективность работы по противодействию коррупции и легализации преступных доходов.

«С этой целью важно изучение финансовых операций и окружения проверяемых лиц. Получение данных о рождении, заключении и расторжении брака, перемене имени и других сведений из реестра позволит существенно повысить эффективность проводимой Росфинмониторингом работы». — отметили в ведомстве.

Эксперты отмечают, что подобные законодательные изменения были бы логичны, однако в данном случае следует помнить и о дополнительном риске утечки персональных данных граждан.

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