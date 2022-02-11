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10:28 (мск), источник: Daily Storm

Сафронов заявил, что доказательства его невиновности — в открытом доступе, попросил ноутбук и три часа времени

Советника «Роскосмоса» обвиняют в передаче секретных данных об обороноспособности РФ за рубеж.

Источник: РИА "Новости"

Бывший корреспондент изданий «Ведомости» и «Коммерсантъ», советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов заявил во время заседания суда, что сведения об обороноспособности России, в передаче которых его обвиняют, находятся в открытом доступе в интернете. Он попросил ноутбук и три часа времени, чтобы доказать свою невиновность.

1-й апелляционный суд общей юрисдикции признал законным продление Мосгорсудом сроков содержания в СИЗО Сафронова. По словам его адвокатов, советник «Роскосмоса» может показать на компьютере, откуда он брал якобы переданную им западным спецслужбам информацию, однако он такой возможности не имеет.

Защите Сафронова не разрешается делать любые выписки из закрытого грифом секретности уголовного дела. 11 февраля — последний день для ознакомления адвокатов с материалами уголовного дела. Они должны прибыть в Следственное управление ФСБ для чтения документов.

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