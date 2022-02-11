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10:52 (мск), источник: Коммерсантъ

Собянин заявил о снижении заболеваемости «омикроном» в Москве

Пик заболеваемости новым штаммом коронавируса «омикрон» в столице пройден, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. На прошлой неделе число новых случаев COVID-19 в городе снизилось на 6%, снижается и число госпитализаций, отметил он. Градоначальник объявил об увеличении плановой медпомощи в московских поликлиниках с 14 февраля.

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Источник: Reuters

«Пик заболеваний омикроном в Москве, очевидно, прошел. Так же, как и в других европейских городах, за три-четыре недели. На прошлой неделе количество новых случаев ковида уменьшилось на 6%, на этой неделе снижение будет еще более существенным», — написал Собянин в своем блоге.

Он анонсировал увеличение объемов плановой медицинской помощи в поликлиниках с 14 февраля. «Учитывая, что последние дни число обращений в специальные отделения ОРВИ и запросов на телемедицину начало сокращаться, с понедельника начнем увеличивать объемы плановой помощи в поликлиниках», — написал мэр.

Появляется возможность уделять больше внимания пациентам старше 65 лет. В случае заболевания ковидом врачи будут посещать их на дому независимо от тяжести течения болезни, заверил Сергей Собянин.

10 февраля в Москве было выявлено 22 747 новых случаев коронавируса, госпитализировано 1374. За те сутки в городе умерло 84 человека с COVID-19. Ранее власти включили в статистику по коронавирусу данные экспресс-тестов, которые нередко дают ошибочный результат. До этого наблюдалось значительное снижение заболеваемости, сообщал оперштаб.

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