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10:42 (мск), источник: Новости Mail.ru

Супруги из Кливленда нашли во время ремонта дома два чемодана с деньгами

Всего в них лежало 45 тысяч долларов.

Супруги из Кливленда во время ремонта подвала в своем доме сделали неожиданное и приятное открытие. Под потолком помещения они обнаружили два чемодана, которые были набиты деньгами.

Пара рассказала, что купюры были выпущены в 1928—1934 годах, а сам дом построен в 1940-х. Несмотря на почти столетний срок, деньги своей ценности не потеряли и пригодны до сих пор. Всего в двух чемоданах было 45 тысяч долларов (примерно 3,4 млн рублей). Помимо свертков с деньгами, они также нашли газету Cleveland Plain Dealer за 25 марта 1951 года. Фото своей находки они опубликовали в соцсетях.

Счастливые домовладельцы сообщили, что никаких грандиозных планов на внезапное богатство у них нет. Все найденные деньги они намерены потратить на выплату ипотеки, пишет The Sun.

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