11:17 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые установили связь между любимой музыкой и характером человека
Эта закономерность универсальна для всех жителей планеты.
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Ученые из Кембриджского университета провели масштабное исследование, в котором установили связь между характером человека и его любимой музыкой.
В исследовании приняли участие более 350 тысяч человек из 50 стран мира, живущих на 6 разных континентах. Добровольцы разного возраста, пола и социального статуса заполняли анкеты о своих чертах характера и отмечали жанры и поджанры своей любимой музыки. Они также прослушивали короткие отрывки разных песен и оценивали их в зависимости от своих предпочтений.
В результате исследования ученые пришли к интересному выводу. Оказалось, что музыку с позитивными и оптимистичными танцевальными мотивами в основном слушают экстраверты, которые любят общение и положительные эмоции. Добросовестные и ответственные люди, которые ценят порядок и справедливость, больше склонны к классике и спокойным песням и избегают бунтарских рок-композиций.
А вот невротики делятся на две группы по музыкальным предпочтениям: одни слушают мягкую позитивную музыку, чтобы поднять настроение, другие — выбирают агрессивный рок, чтобы выпустить пар.
Авторы работы считают, что эти данные помогут людям всего мира найти точки соприкосновения, а также улучшат работу стриминговых музыкальных сервисов и приложений для контроля за здоровьем.
Екатерина Гура