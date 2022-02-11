«Дурак, что я наделал!» Герой Афганистана рассказал, как пририсовал глаза картине ученицы Малевича

Интервью с подозреваемым публикует 11 февраля NGS24.RU. Александру Васильеву 63 года, он ветеран войн в Афганистане и Чечне. На первой Чеченской войне получил медаль «За отвагу», был контужен, и после выписки из госпиталя его комиссовали, дав третью группу инвалидности. Много лет работал в разных охранных предприятиях, в последние годы — охранником в банке. После смерти первой жены жил один, а в 2014 году на улице зарезали его единственного сына. Сейчас он вместе со второй женой живёт в Екатеринбурге в двухкомнатной квартире.
В ЧОП, которое обслуживает «Ельцин центр», ему помогли устроиться знакомые из ветеранской организации.
«Я сначала хотел отказаться, боялся, что не смогу весь день быть на ногах, без возможности присесть (у ветерана тяжелые травмы ног. — Прим. ред.). Но мне сказали: отработаешь одну смену, сразу заплатим. Я вышел, — рассказывает Александр Васильев. — Честно скажу, мне не очень понравились эти работы [на выставке]. Они оставляли тяжелое впечатление. Старался мимо пройти, не глядя. Наблюдал, как люди реагируют, и вот смотрю: стоят ребятишки лет 16−17, обсуждают, почему нет глаз, рта, никакой красоты! В компании были девчонки, они и попросили меня: “Нарисуйте глаза, вы ведь тут работаете”. Я их спросил: “Это ваши работы?” Они: “Да”. Дали мне ручку. Я нарисовал глаза. Я думал, это просто их детские рисунки!».
Через несколько дней к ветерану пришла полиция: его вычислили по камерам наблюдения, подростки в объектив не попали. Он не сразу понял, в чем его обвиняют, а потом предложил: «Принесите, я всё сотру, чтобы не видно было».
«Я бы никогда не полез в чужие картины без спроса. Зачем чужое портить? Если бы я знал, что это не детские работы тех ребят! Что картины привезли из Москвы и они столько стоят! — ругает себя сейчас Александр Петрович. — Дурак я, что наделал!».
«Саша в быту абсолютно нормальный человек. Но вот иногда в каких-то вещах он наивен, как ребенок. Подумал, что детские рисунки. Это последствия контузии», — считает его жена Юлия.