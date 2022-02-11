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16:41 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Ветеринар: Мартовские коты в Москве начали кричать раньше времени из-за потепления

Мартовские коты в Москве начали кричать раньше времени, это обусловлено потеплением и увеличением светового дня. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

Источник: Reuters

«Коты, конечно, могут начать кричать по-мартовски раньше времени. Это связано с увеличением светового дня и потеплением. Несомненно, все это вызывает такое поведение котов, что они начинают кричать», — отметил он.

По словам Шелякова, коты стараются обеспечить себе выращивание потомства в более благоприятный и теплый период.

«Когда говорят “мартовский кот”, это не значит, что кот, требующий любви. В марте уже бывает и первое потомство. Таким образом, животные обеспечивают себе выращивание потомства в более благоприятный тепловой период», — пояснил врач.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал Агентству «Москва», что на текущей неделе температура в Москве по климатической норме соответствует погоде в марте.

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