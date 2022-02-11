Ветеринар: Мартовские коты в Москве начали кричать раньше времени из-за потепления

«Коты, конечно, могут начать кричать по-мартовски раньше времени. Это связано с увеличением светового дня и потеплением. Несомненно, все это вызывает такое поведение котов, что они начинают кричать», — отметил он.
По словам Шелякова, коты стараются обеспечить себе выращивание потомства в более благоприятный и теплый период.
«Когда говорят “мартовский кот”, это не значит, что кот, требующий любви. В марте уже бывает и первое потомство. Таким образом, животные обеспечивают себе выращивание потомства в более благоприятный тепловой период», — пояснил врач.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал Агентству «Москва», что на текущей неделе температура в Москве по климатической норме соответствует погоде в марте.