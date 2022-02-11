12:18 (мск), источник: Московский комсомолец
Юлия Ауг подтвердила версию о причинах смерти Евгении Брик
Актриса Юлия Ауг прокомментировала известия о смерти своей коллеги, супруги режиссера Валерия Тодоровского Евгении Брик.
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Как стало известно ранее, она скончалась после тяжелой болезни в возрасте 40 лет.
В беседе с РИА артистка подтвердила, что у Брик было онкологическое заболевание — ранее об этом сообщали ряд СМИ со ссылкой на неназванные источники. По словам Ауг, о недуге знали только самые близкие люди, поэтому теперь смерть Брик для многих стала шоком.
«Об этом ведь никто не знал, вероятно, знали только самые близкие», — пояснила Ауг.
Она призналась, что и сама находится в шоковом состоянии, а уход коллеги считает несправедливой и огромной потерей. «Она была просто невероятная, — отметила Ауг, — прекрасная, была настолько хорошим человеком!».
Ранее агент Евгении Брик рассказала журналистам, что смерть актрисы не связана с коронавирусом.