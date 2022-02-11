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12:18 (мск), источник: Московский комсомолец

Юлия Ауг подтвердила версию о причинах смерти Евгении Брик

Актриса Юлия Ауг прокомментировала известия о смерти своей коллеги, супруги режиссера Валерия Тодоровского Евгении Брик.

Источник: РИА "Новости"

Как стало известно ранее, она скончалась после тяжелой болезни в возрасте 40 лет.

В беседе с РИА артистка подтвердила, что у Брик было онкологическое заболевание — ранее об этом сообщали ряд СМИ со ссылкой на неназванные источники. По словам Ауг, о недуге знали только самые близкие люди, поэтому теперь смерть Брик для многих стала шоком.

«Об этом ведь никто не знал, вероятно, знали только самые близкие», — пояснила Ауг.

Она призналась, что и сама находится в шоковом состоянии, а уход коллеги считает несправедливой и огромной потерей. «Она была просто невероятная, — отметила Ауг, — прекрасная, была настолько хорошим человеком!».

Ранее агент Евгении Брик рассказала журналистам, что смерть актрисы не связана с коронавирусом.

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