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12:23 (мск), источник: Газета.Ру

«Глухой номер»: Борисова объяснила, почему не будет драться с Волочковой

Телеведущая Дана Борисова в беседе с «ФАН» заявила, что не будет драться с балериной Анастасией Волочковой по правилам ММА, так как не может до нее «достучаться».

Источник: РИА "Новости"

«Я поняла, что это глухой номер — до нее достучаться, и, честно говоря, она сама мне уже настолько поднадоела, все эти терки с ней, которые идут у нас три или четыре года… У нас и суд был совместный довольно-таки длительный, нам уже надо просто отдохнуть друг от друга», — призналась Борисова.

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При этом телеведущая отметила, что должна была драться с коллегой и соперницей Машей Малиновской 16 марта по условиям уже подписанного Борисовой договора.

Однако Малиновская «не устроила никого ни по цене, ни по поведению, ни по безответственности». Борисова призналась, что боится «испорченного» в октагоне лица. По ее словам, организаторы боев пообещали, что поединок будет больше похож на бой подушками.

«Но меня заверили, что будет некая защитная капа на зубы, и [бой будет] в специальных суперлегких перчатках. Как мне сказали, это то же самое, что удар подушкой. Ну и финансовая составляющая тут одна из самых главных», — резюмировала телеведущая.

Ранее Борисова заявила, что планирует тренироваться перед боем с Малиновской.

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