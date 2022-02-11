«Глухой номер»: Борисова объяснила, почему не будет драться с Волочковой

«Я поняла, что это глухой номер — до нее достучаться, и, честно говоря, она сама мне уже настолько поднадоела, все эти терки с ней, которые идут у нас три или четыре года… У нас и суд был совместный довольно-таки длительный, нам уже надо просто отдохнуть друг от друга», — призналась Борисова.
При этом телеведущая отметила, что должна была драться с коллегой и соперницей Машей Малиновской 16 марта по условиям уже подписанного Борисовой договора.
Однако Малиновская «не устроила никого ни по цене, ни по поведению, ни по безответственности». Борисова призналась, что боится «испорченного» в октагоне лица. По ее словам, организаторы боев пообещали, что поединок будет больше похож на бой подушками.
«Но меня заверили, что будет некая защитная капа на зубы, и [бой будет] в специальных суперлегких перчатках. Как мне сказали, это то же самое, что удар подушкой. Ну и финансовая составляющая тут одна из самых главных», — резюмировала телеведущая.
Ранее Борисова заявила, что планирует тренироваться перед боем с Малиновской.