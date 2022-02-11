На месте олимпийской деревни в Китае нашли 800-летний дворец

Во время строительства олимпийской деревни для зимних игр этого года в Пекине археологи обнаружили руины 800-летнего императорского дворца династии Цзинь.
Находка была сделана в деревне Тайцзычэн, название которой означает «город наследного принца». Существует легенда, что в этой местности когда-то жили члены императорской семьи. В деревне действительно немало древних руин, поэтому археологи и провели полное обследование территории перед строительством.
До начала исследования археологическая группа приняла руины за остатки не особо ценных старых зданий. Однако стоило им копнуть в этом месте, как начались чудеса, пишет China Daily.
Археологи начали находить бесценные керамические изделия, фарфор, фрагменты скульптур дракона и другие фигурки, а также строительные детали. По словам исследователей, остатки императорского дворца включают городские стены, рвы, 14 дорог и 67 фундаментов зданий.
Обнаруженный дворец оказался летней резиденцией императора династии Цзинь Ваньянь Цзина (годы правления 1189−1208) под названием Тайхэ. Это первый случай раскопок дворцового комплекса династии Цзинь.
В итоге проект строительства олимпийской деревни пересмотрели — ее возвели через дорогу от дворцы. А фигурки и керамика из Тайхэ сейчас демонстрируются в выставочном зале Тайцзычэн в Чунли.