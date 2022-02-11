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14:02 (мск), источник: Новости Mail.ru

На месте олимпийской деревни в Китае нашли 800-летний дворец

Тайхэ был летней резиденцией императора Ваньянь Цзина.

Во время строительства олимпийской деревни для зимних игр этого года в Пекине археологи обнаружили руины 800-летнего императорского дворца династии Цзинь.

Находка была сделана в деревне Тайцзычэн, название которой означает «город наследного принца». Существует легенда, что в этой местности когда-то жили члены императорской семьи. В деревне действительно немало древних руин, поэтому археологи и провели полное обследование территории перед строительством.

До начала исследования археологическая группа приняла руины за остатки не особо ценных старых зданий. Однако стоило им копнуть в этом месте, как начались чудеса, пишет China Daily.

Археологи начали находить бесценные керамические изделия, фарфор, фрагменты скульптур дракона и другие фигурки, а также строительные детали. По словам исследователей, остатки императорского дворца включают городские стены, рвы, 14 дорог и 67 фундаментов зданий.

Обнаруженный дворец оказался летней резиденцией императора династии Цзинь Ваньянь Цзина (годы правления 1189−1208) под названием Тайхэ. Это первый случай раскопок дворцового комплекса династии Цзинь.

В итоге проект строительства олимпийской деревни пересмотрели — ее возвели через дорогу от дворцы. А фигурки и керамика из Тайхэ сейчас демонстрируются в выставочном зале Тайцзычэн в Чунли.

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