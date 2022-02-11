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16:57 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые создали «рыбу» из клеток человеческого сердца

В будущем они надеются выращивать подобным образом искусственные сердца.

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Исследователи из Гарварда и Университета Эмори вырастили «рыбу» из кардиомиоцитов человека — мышечных клеток сердца.

Небольшой биогибрид плавает в растворе соли и глюкозы, ритмично помахивая хвостом. Ожидается, что он может просуществовать так больше 100 дней.

Кардиомиоциты исследователи вырастили из стволовых клеток. С помощью «рыбы» они надеются лучше узнать о двух ключевых регулирующих функциях сердца: его способности функционировать автоматически и «обмене сообщениями» (механоэлектрическая сигнализация). Это поможет успешнее бороться с заболеваниями сердца.

«Наша конечная цель — создавать искусственные сердца, чтобы было чем заменить неработоспособные сердца у детей», — говорит биоинженер Гарвардского университета Кевин Кит Паркер.

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