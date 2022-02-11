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16:55 (мск), источник: Lenta.Ru

Геннадия Зюганова госпитализировали

Председатель КПРФ Геннадий Зюганов на несколько дней лег в больницу для профилактики. О его госпитализации сообщил руководитель пресс-службы партии Александр Ющенко.

Источник: РИА "Новости"

Такое решение политик принял, учитывая эпидемиологическую ситуацию, а также перенесенные в течение последних лет оперативные медицинские вмешательства, добавил Ющенко. По его словам, в силу своей должности лидер КПРФ контактируют со многими людьми. В последнее время у него были признаки простудного заболевания, поэтому, чтобы исключить риски, он лег в больницу, уточнил пресс-секретарь.

Вероятно, через несколько дней Зюганов будет выписан, отметил Ющенко.

Ранее стало известно, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский попал в центральную клиническую больницу из-за заражения омикрон-штаммом коронавируса. Председатель партии две недели скрывал, что заболел COVID-19 из-за боязни, что информация об этом внесет ненужные сомнения в ряды сторонников вакцинации.

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