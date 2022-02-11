Супругам на Гавайях пришел счет на 18 тысяч долларов за уличные фонари

Супруги Деша-Энн и Рашан Кеалоха, проживающие в гавайском городе Вайанаэ, в конце января получили письмо от Гавайской энергетической компании, в котором их ждал неприятный сюрприз. Чиновники прислали паре счет за электричество на сумму в 18 тысяч долларов, причем эта сумма нагорела не за использование бытовых приборов дома, а за освещение уличных фонарей.
В сопроводительном письме говорилось, что супруги Кеалоха являются собственниками целой улицы, на которой они проживают, а значит именно они должны платить за уличное освещение.
В комментарии журналистам Деша-Энн рассказала, что помнит, как ее соседи звонили в энергетическую компанию с просьбой заменить перегоревший фонарь, но там ответили, что улица принадлежит частному владельцу, а значит этот вопрос нужно решать с ним. При этом чиновники не уточнили, кто именно является собственником улицы.
После получения неприятного письма с «долгом за несколько лет», супруги Кеалоха обратились за помощью к своему риелтору и городским властям, так как никаких записей о праве собственности на целую улицу в их договоре на ипотеку не значилось. В энергетической компании отметили, что понимают обеспокоенность пары и пообещали не накладывать на них штраф и пытаться найти настоящего собственника улицы, который заплатит за уличные фонари.