18:52 (мск), источник: Новости Mail.ru
Новое исследование показало, что молотый кофе может продлевать жизнь
А вот от растворимых напитков пользы для здоровья нет.
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Ученые из Университета Земмельвейса в Венгрии и Лондонского университета Королевы Марии опубликовали результаты своего 11-летнего исследования, в котором они изучали, как кофе влияет на продолжительность жизни.
В исследовании приняли участие 500 тысяч человек без сердечных заболеваний, которым было около 55 лет.
Среди участников ученые выделили три группы: в первой (22%) добровольцы не употребляли кофе совсем, во второй (58%) участники выпивали до трех чашек в день, а остальные пили от трех чашек и более.
Результаты показали, что у тех, кто выпивал от 0,5 до 3 чашек в день, вероятность смерти к концу исследования была на 12% ниже, чем у тех, кто не пил кофе совсем. Риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний в этой группе также был ниже остальных участников на 17%, а риск инсульта — на 21% меньше по сравнению с теми, кто не пил кофе. Кроме того, у них было меньше шансов заболеть диабетом.
Однако ученые на этом не остановились и изучили и сам кофе и способ его приготовления. Оказалось, что все положительные изменения были связаны исключительно с молотым кофе. По словам специалистов, это, скорее всего, связано с тем, что растворимый кофе содержит больше кофеина и антиоксидантов, но в нем вдвое больше акриламида — вещества, которое связано с повышенным риском развития рака и повреждения нервной системы.
Екатерина Гура