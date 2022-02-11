19:22 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые узнали, как Тибетское нагорье выросло из низкой долины в самое высокое в мире
Ранее этот район представлял собой долину высотой около 1700 метров.
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Китайские и британские геологи провели исследование Тибетского нагорья, считающегося самым большим по площади и высочайшим в мире. Ранее было известно, что этот район представлял собой низкую долину высотой около 1700 метров, а потом начал активно «расти», достигнув нынешних средних показателей в 4877 метров. Однако до настоящего момента ученые не знали, когда именно начался активный рост гор и что послужило причиной.
Согласно результатам нового исследования, низкой долиной этот район был в промежутке между 50 и 38 миллионами лет назад, поддерживая разнообразную субтропическую экосистему Шангри-Ла. А между 38 и 29 миллионами лет назад долина быстро поднялась и стала частью Тибетского плато.
Китайские и британские ученые во главе с Дин Линем из Института исследований Тибетского плато Китайской академии наук собрали большое количество образцов из бассейна Лунпола в центре долины для радиометрического датирования и анализа изотопов. Именно благодаря этому анализу специалисты установили абсолютную возрастную рамку по древним отложениям впадины, тем самым выявив точную точку геологического перехода.
После этого изменение климата превратило это место из тепло-влажной низкоуровневой субтропической экосистемы в высокогорную, холодную и сухую альпийскую экосистему.
Исследователи также предложили новую модель формирования Тибетского нагорья, в которой погружающаяся мантия Лхасы отпадала или подвергалась термической эрозии, что привело к подъему астеносферы — тонкого полужидкого слоя земли. Согласно исследованию, этот процесс смягчил земную кору и облегчил движение Индии на север, что в конечном итоге привело к возникновению множества высоких гор, включая Гималаи.
Екатерина Гура