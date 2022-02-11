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19:22 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые узнали, как Тибетское нагорье выросло из низкой долины в самое высокое в мире

Ранее этот район представлял собой долину высотой около 1700 метров.

Китайские и британские геологи провели исследование Тибетского нагорья, считающегося самым большим по площади и высочайшим в мире. Ранее было известно, что этот район представлял собой низкую долину высотой около 1700 метров, а потом начал активно «расти», достигнув нынешних средних показателей в 4877 метров. Однако до настоящего момента ученые не знали, когда именно начался активный рост гор и что послужило причиной.

Согласно результатам нового исследования, низкой долиной этот район был в промежутке между 50 и 38 миллионами лет назад, поддерживая разнообразную субтропическую экосистему Шангри-Ла. А между 38 и 29 миллионами лет назад долина быстро поднялась и стала частью Тибетского плато.

Китайские и британские ученые во главе с Дин Линем из Института исследований Тибетского плато Китайской академии наук собрали большое количество образцов из бассейна Лунпола в центре долины для радиометрического датирования и анализа изотопов. Именно благодаря этому анализу специалисты установили абсолютную возрастную рамку по древним отложениям впадины, тем самым выявив точную точку геологического перехода.

Исследование показало, что наряду с повышением высоты значительно уменьшились температура и осадки на центральном плато.

После этого изменение климата превратило это место из тепло-влажной низкоуровневой субтропической экосистемы в высокогорную, холодную и сухую альпийскую экосистему.

Исследователи также предложили новую модель формирования Тибетского нагорья, в которой погружающаяся мантия Лхасы отпадала или подвергалась термической эрозии, что привело к подъему астеносферы — тонкого полужидкого слоя земли. Согласно исследованию, этот процесс смягчил земную кору и облегчил движение Индии на север, что в конечном итоге привело к возникновению множества высоких гор, включая Гималаи.

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