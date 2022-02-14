Акулы, пруд любви и штормовые олуши. Итоги конкурса «Подводный фотограф 2022 года»

На фотографии под названием «Танец с ночными великанами» сняты китовые акулы, которые питаются мелкой морской живностью, приплывшей на огни лодки.
«Было бы удивительно, даже если бы одна акула подошла к нашей лодке, — рассказывает Кабальеро, — но они всё приплывали и приплывали, их становилось все больше и больше».
«Мы ныряли с Гадором Мунтанером. Он специалист по акулам, но и он просто глазам своим не верил, что их число все растет и растет. Я насчитал 11 акул. Такое бывает только раз в жизни. Я никогда бы не поверил, что такое вообще возможно», — вспоминал фотограф.
Снимок занял первое место среди 4200 фотографий из 71 страны.
Судья Алекс Мастард отметил, что для фотографии нужен свет, и сам факт, что этих гигантов удалось запечатлеть в темном океане — это уже огромное достижение.
«А суметь это сделать с таким красивым светом и такой тщательно продуманной композицией — достижение просто выдающееся», — добавил он. Отдельно Мастард обратил внимание на то, что ограничения на поездки в прошлом году помешали многим фотографам добраться до своих любимых мест, но не сумели помешать их творчеству.
Ежегодный конкурс подводной фотографии был основан в 1965 году в Великобритании. На него принимаются любые фотографии, сделанные под поверхностью любых водоемов: океанов, озер, рек и даже плавательных бассейнов.
Мэтти Смит, ныне живущий в Австралии, был назван британским подводным фотографом года за снимок большой белой акулы на Нептуновых островах в Южной Австралии.
Снимок «Большая белая прорезь» был сделан защищенной куполом фотокамерой на телескопическом шесте из углеродного волокна и с дистанционным триггером, что позволило получить такой невероятный ракурс. «Я сам придумал и сам сделал все необходимое оборудование, чтобы поместить камеру именно там, где я хотел», — сказал Смит.
«Самое удивительное, что акулы мгновенно заинтересовались камерой. Трудность была не в том, чтобы сделать хороший снимок, а в том, чтобы не дать им камеру откусить», — говорит фотограф.
Ниже победители в других категориях рассказывают о своих работах:
Крупный план: «Мимикрия», работа Хавьера Мурсии из Испании
Северная олуша плывет в картинном вихре воздушных пузырей, созданных нырнувшими до нее птицами. Снимок сделан на Шетландских островах.
Олуши врезаются в ледяную воду быстрее олимпийских прыгунов. В ходе эволюции у этих невероятных птиц развились особые воздушные мешки в головах и на груди, которые позволяют им выдерживать многочисленные удары о поверхность воды.
Эти обтекаемые белые торпеды стремительно пронзали поверхность с просто оглушительным грохотом.
Я хотел как-то по новому запечатлеть этих морских птиц и решил попытаться поймать их движение с помощью длинной выдержки.
Британские водоемы, крупный план: «Лучшие друзья». Дэн Болт, Соединенное Королевство