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Фоторепортажи
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15:10 (мск), источник: BBC News Русская служба

Акулы, пруд любви и штормовые олуши. Итоги конкурса «Подводный фотограф 2022 года»

Объявлен победитель конкурса «Подводный фотограф 2022 года». Им стал Рафаэль Фернандес Кабальеро за снимок пяти кормящихся китовых акул на Мальдивах.

Источник: RAFAEL FERNANDEZ CABALLERO/UPY2022

На фотографии под названием «Танец с ночными великанами» сняты китовые акулы, которые питаются мелкой морской живностью, приплывшей на огни лодки.

«Было бы удивительно, даже если бы одна акула подошла к нашей лодке, — рассказывает Кабальеро, — но они всё приплывали и приплывали, их становилось все больше и больше».

«Мы ныряли с Гадором Мунтанером. Он специалист по акулам, но и он просто глазам своим не верил, что их число все растет и растет. Я насчитал 11 акул. Такое бывает только раз в жизни. Я никогда бы не поверил, что такое вообще возможно», — вспоминал фотограф.

Снимок занял первое место среди 4200 фотографий из 71 страны.

Судья Алекс Мастард отметил, что для фотографии нужен свет, и сам факт, что этих гигантов удалось запечатлеть в темном океане — это уже огромное достижение.

«А суметь это сделать с таким красивым светом и такой тщательно продуманной композицией — достижение просто выдающееся», — добавил он. Отдельно Мастард обратил внимание на то, что ограничения на поездки в прошлом году помешали многим фотографам добраться до своих любимых мест, но не сумели помешать их творчеству.

Ежегодный конкурс подводной фотографии был основан в 1965 году в Великобритании. На него принимаются любые фотографии, сделанные под поверхностью любых водоемов: океанов, озер, рек и даже плавательных бассейнов.

Мэтти Смит, ныне живущий в Австралии, был назван британским подводным фотографом года за снимок большой белой акулы на Нептуновых островах в Южной Австралии.

Источник: MATTY SMITH/UPY2022

Снимок «Большая белая прорезь» был сделан защищенной куполом фотокамерой на телескопическом шесте из углеродного волокна и с дистанционным триггером, что позволило получить такой невероятный ракурс. «Я сам придумал и сам сделал все необходимое оборудование, чтобы поместить камеру именно там, где я хотел», — сказал Смит.

«Самое удивительное, что акулы мгновенно заинтересовались камерой. Трудность была не в том, чтобы сделать хороший снимок, а в том, чтобы не дать им камеру откусить», — говорит фотограф.

Ниже победители в других категориях рассказывают о своих работах:

Крупный план: «Мимикрия», работа Хавьера Мурсии из Испании

Источник: JAVIER MURCIA/UPY2022

Вы видите редкий момент встречи креветки и рыбы-иглы в испанских водах.

Оба вида живут на листьях водорослей.

Рыба-игла немного похожа на лист водорослей, в результате некоторые креветки к ней цепляются, видимо, полагая, что это просто такой двигающийся лист.

Обломки: «Покинутый корабль», Алекс Доусон, Швеция

Источник: ALEX DAWSON/UPY2022

Можно сказать, что Tyrifjord — один из самых известных затонувших кораблей в районе курорта для дайверов Гюлен в Норвегии.

Его останки покоятся на глубине около 40 метров, и добраться до них не так уж просто.

Самой интересной деталью является штурвал на корме, и фотограф выделил его с помощью подсветки.

Поведение: «Любовь — это все, что тебе нужно». Пекка Туури, Финляндия

Источник: PEKKA TUURI/UPY2022

Этот «пруд любви» находится в 20 минутах езды от моего дома (в Финляндии), и вот уже 10 лет остается моим неиссякаемым источником сокровищ.

Любви в нем было полным полно и в конце апреля 2021 года.

Я провел в нем четыре дня и четыре ночи в гидрокостюме, нескольких слоях нижнего белья и в жилете с подогревом, чтобы как-то выжить в воде с температурой в пять градусов.

Какое-то время я плавал и осторожно передвигался среди лягушек, так что довольно скоро они стали воспринимать и меня, и мою камеру, как часть пейзажа.

Портрет: «Рапунцель в огне». Томас Хекманн, Германия

Источник: THOMAS HECKMANN/UPY2022

Наша идея заключалась в том, чтобы создать полностью черный силуэт на переднем плане, но в то же время установить зрительный контакт.

Для того, чтобы добиться эффекта свечения волос, мы спрятали в кадре три мощных стробоскопа.

Черно-белая фотография: «Подводный мир Сары». Керри Барроу, Австралия

Источник: KERRIE BUROW/UPY2022

Эта фотография была сделана через год после начала пандемии коронавируса: моя семилетняя племянница Сара завороженно смотрит на мир, выдохнув под водой.

Я хотела показать этим снимком целительную силу воды, которую многие из нас испытали во время пандемии.

Я минимизировала свое присутствие, не давала Саре никаких указаний, чтобы сцена развивалась естественным образом.

Компактность: «Мир». Энрико Сомогуи, Германия

Источник: ENRICO SOMOGYI/UPY2022

Раз в год, в конце марта, у жаб наступает пора спаривания.

Я пытался снять эту жабу (в пруду в Лейпциге, Германия), когда она взобралась на мой купол для подводной съемки.

Многообещающий снимок: «Супернова в раю». Кико Абадал, Испания

Источник: QUICO ABADAL/UPY2022

Я познакомился с Женей за завтраком в одном из моих любимых кафе на острове Тау в Таиланде.

А через пару месяцев мы снова встретились на пляже Сайри.

На ней было потрясающее длинное белое платье. Мы планировали делать сплит-фотографии на закате, используя вспышку для освещения подводной части.

Это было довольно сложно, потому что у меня не было ни ласт, ни гидрокостюма.

Что мне нравится в этой фотографии, так это несовершенство обратного рассеяния, создающего иллюзию космоса: именно то, что мне и было нужно.

Британские водоемы, широкоугольный объектив: «Штормовая олуша». Хенли Спиерс, Соединенное Королевство

Источник: HENLEY SPIERS/UPY2022

Северная олуша плывет в картинном вихре воздушных пузырей, созданных нырнувшими до нее птицами. Снимок сделан на Шетландских островах.

Олуши врезаются в ледяную воду быстрее олимпийских прыгунов. В ходе эволюции у этих невероятных птиц развились особые воздушные мешки в головах и на груди, которые позволяют им выдерживать многочисленные удары о поверхность воды.

Эти обтекаемые белые торпеды стремительно пронзали поверхность с просто оглушительным грохотом.

Я хотел как-то по новому запечатлеть этих морских птиц и решил попытаться поймать их движение с помощью длинной выдержки.

Британские водоемы, крупный план: «Лучшие друзья». Дэн Болт, Соединенное Королевство

Источник: DAN BOLT/UPY2022

Мы ныряли на участке рифа в Лох-Карроне в графстве Росс-Шайр, который я раньше не исследовал.

Мой приятель вдруг радостно взвизгнул и махнул фонариком в мою сторону. Добравшись до него я увидел, что он нашел даже не одну, а двух «собачек Яррелла», спрятавшихся в трещине скалы.

Британские водоемы, образ жизни: «Мирное сосуществование». Льюис Майкл Джеффриз, Соединенное Королевство

Источник: LEWIS M JEFFERIES/UPY2022

В летние месяцы медуз у Британских островов полным полно. Считается, что их привлекает более теплая вода.

Лето 2021 года не стало исключением, и в заливе Фалмут в Корнуолле этих медуз-компасов было огромное количество.

Я надеюсь, что этот снимок вдохновит и других фотографов на то, чтобы искать и открывать чудеса, что называется, прямо за порогом, в наших собственных водах.

Британские водоемы, компактность: «Звезда морской породы». Мартин Стивенс, Соединенное Королевство

Источник: MARTIN STEVENS/UPY2022

Корнуолл изобилует шипастыми морскими звездами, которые живут и на мелководье, и на глубине, и зачастую достигают солидных размеров.

Я часто фотографировал их под водой, но они иногда застревают в небольших лужах-бассейнах, остающихся на скалистом берегу во время отлива.

Погода была отличная, я вооружился объективом для подводной съемки и отправился на поиски.

Через некоторое время я наткнулся на большую морскую звезду в небольшом углублении, окруженном бурыми водорослями.

Фонд «Спасите наши моря», Охрана морской среды: «Непомерный аппетит». Тьен Нгуен Нгок, Вьетнам

Источник: THIEN NGUYEN NGOC/UPY2022

Вид с воздуха на активную ловлю анчоусов у побережья Хон Йен, во вьетнамской провинции Фуйен.

Соленые анчоусы являются главным компонентом в приготовлении традиционного вьетнамского рыбного соуса. Но анчоусы — это маленькие рыбки, играющие важную роль.

Неконтролируемый промысел анчоусов приводит к тому, что питающиеся ими киты, тунцы, морские птицы и другие морские хищники начинают голодать, и их популяция сокращается.

Все фотографии защищены авторскими правами.

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