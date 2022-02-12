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09:44 (мск), источник: BBC News Русская служба

Пара превратилa двухэтажный автобус в дом мечты

Молодожены Ламорна и Гарет Холлингсворты провели свой медовый месяц в 12-месячном кругосветном путешествии в фургоне.

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Когда они вернулись в Великобританию, то поняли, что совсем не хотят расставаться со своей жизнью путешественников, и за £4000 (400 тыс. рублей) купили двухэтажный автобус.

Они потратили два года и £20000 (около 2 млн рублей) на ремонт даблдекера — зато теперь он стал пригодным для жизни домом.

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