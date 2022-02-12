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08:09 (мск), источник: РИА Новости

Более 30 кораблей Черноморского флота вышли на воду для масштабных учений

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Более 30 кораблей Черноморского флота вышли в море из Севастополя и Новороссийска во время учений, проходящих в рамках масштабных маневров ВМФ России, рассказали журналистам в отделе информационного обеспечения ЧФ.

Источник: РИА "Новости"

«Более 30 кораблей Черноморского флота вышли в море из Севастополя и Новороссийска по плану учения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что корабли и подразделения береговых войск Черноморского флота вышли в море и на полигоны боевой подготовки в ходе начального этапа учений. Их проводят под руководством командующего Черноморским флотом Игоря Осипова.

Боевые корабли, катера и суда обеспечения флота вышли из пунктов постоянного базирования Севастополь и Новороссийск.

«Целью учения является оборона морского побережья Крымского полуострова, пунктов базирования сил (войск) ЧФ, а также объектов экономического сектора страны, морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности от возможных военных угроз условного противника», — уточнили в отделе.

На учениях корабельные соединения и подразделения береговых войск, авиация флота выполнят комплекс ракетных, артиллерийских стрельб, нанесение ракетных и бомбовых ударов по морским, береговым и воздушным целям.

Среди более чем 30 боевых кораблей — фрегаты, сторожевые корабли, малые ракетные корабли и ракетные катера, десантные корабли, малые противолодочные корабли, а также корабли противоминной обороны.

Учения корабельных сил, морской авиации и подразделений береговых войск Черноморского флота проходят в рамках подготовки к военно-морским учениям под общим руководством главнокомандующего ВМФ.

В соответствии с планом подготовки Вооруженных сил России на 2022 год, в январе-феврале во всех зонах ответственности флотов проходит серия военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова. Всего к участию в них планируется привлечь свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих.

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