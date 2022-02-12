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05:39 (мск), источник: BBC News Русская служба

Ученые обнаружили планету, на которой может быть жизнь. Она вращается вокруг «белого карлика»

Британские ученые считают, что обнаружили новую планету, которая теоретически способна поддерживать жизнь, поскольку находится в так называемой «зоне обитаемости», то есть условия на ней могут обеспечивать существование воды в жидком виде.

Согласно исследованию, результаты которого опубликованы в бюллетене британского Королевского астрономического общества, планета найдена около «белого карлика», то есть затухающей звезды.

Если выводы ученых подтвердятся, это станет первым в истории случаем обнаружения небесного тела с пригодными для жизни условиями, которое находится на орбите звезды такого типа.

«Мы впервые увидели нечто подобное в зоне обитаемости “белого карлика”, — рассказал Би-би-си руководитель исследования, профессор Джей Фарихи из Университетского колледжа Лондона. — Поэтому есть вероятность, что на планете, которая вращается по его орбите, есть жизнь».

Что такое «белые карлики»

После смерти звезды очень большого размера превращаются в черные дыры. Но более мелкие — такие, как наше Солнце — становятся «белыми карликами», то есть звездами, которые использовали свое ядерное топливо и потеряли внешние слои.

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Обычно они не превышают планеты по размеру и после формирования имеют бело-голубое свечение.

Планета в зоне обитаемости, о которой говорят ученые, расположена на расстоянии 117 световых лет от Земли. Предполагается, что она находится в 60 раз ближе к своей звезде по сравнению с дистанцией от Земли до Солнца.

Впрочем, у британских астрономов пока нет прямых доказательств существования этого небесного тела. Они вынуждены полагаться на сведения о передвижениях 65 других объектов размером с Луну, которые находятся в зоне обитаемости (ее также называют «зоной Златовласки»). Эти объекты остаются на равном расстоянии друг от друга, а это говорит о том, что их удерживает гравитация некой ближней планеты.

«Члены нашей группы были просто поражены, — говорит профессор Фарихи. — Движение было настолько точным, что такое даже и придумать невозможно».

Зона обитаемости

Зона обитаемости — это область в космосе около той или иной звезды, где расстояние от светила не слишком большое, чтобы там было крайне холодно, и не слишком близкое, чтобы там было чрезвычайно жарко. Если условия на планете соответствуют этим требованиям, там может существовать вода в жидком виде, а следовательно и жизнь.

Источник: BBC News Русская служба

Результаты исследования британских ученых означают, что теперь астрономы должны активно искать новые планы около других «белых карликов».

«Обычно в астрономии так: если обнаруживается что-то одно, то, как правило, это распространенное явление», — говорит по этому поводу Фарихи.

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