Ученые обнаружили планету, на которой может быть жизнь. Она вращается вокруг «белого карлика»
Британские ученые считают, что обнаружили новую планету, которая теоретически способна поддерживать жизнь, поскольку находится в так называемой «зоне обитаемости», то есть условия на ней могут обеспечивать существование воды в жидком виде.
Согласно исследованию, результаты которого опубликованы в бюллетене британского Королевского астрономического общества, планета найдена около «белого карлика», то есть затухающей звезды.
Если выводы ученых подтвердятся, это станет первым в истории случаем обнаружения небесного тела с пригодными для жизни условиями, которое находится на орбите звезды такого типа.
«Мы впервые увидели нечто подобное в зоне обитаемости “белого карлика”, — рассказал Би-би-си руководитель исследования, профессор Джей Фарихи из Университетского колледжа Лондона. — Поэтому есть вероятность, что на планете, которая вращается по его орбите, есть жизнь».
Что такое «белые карлики»
После смерти звезды очень большого размера превращаются в черные дыры. Но более мелкие — такие, как наше Солнце — становятся «белыми карликами», то есть звездами, которые использовали свое ядерное топливо и потеряли внешние слои.
Обычно они не превышают планеты по размеру и после формирования имеют бело-голубое свечение.
Планета в зоне обитаемости, о которой говорят ученые, расположена на расстоянии 117 световых лет от Земли. Предполагается, что она находится в 60 раз ближе к своей звезде по сравнению с дистанцией от Земли до Солнца.
Впрочем, у британских астрономов пока нет прямых доказательств существования этого небесного тела. Они вынуждены полагаться на сведения о передвижениях 65 других объектов размером с Луну, которые находятся в зоне обитаемости (ее также называют «зоной Златовласки»). Эти объекты остаются на равном расстоянии друг от друга, а это говорит о том, что их удерживает гравитация некой ближней планеты.
«Члены нашей группы были просто поражены, — говорит профессор Фарихи. — Движение было настолько точным, что такое даже и придумать невозможно».
Зона обитаемости
Зона обитаемости — это область в космосе около той или иной звезды, где расстояние от светила не слишком большое, чтобы там было крайне холодно, и не слишком близкое, чтобы там было чрезвычайно жарко. Если условия на планете соответствуют этим требованиям, там может существовать вода в жидком виде, а следовательно и жизнь.