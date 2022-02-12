09:38 (мск), источник: ТАСС
Умерла Зинаида Кириенко
МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко, снявшаяся в экранизациях по произведениям Михаила Шолохова «Тихий Дон» и «Судьба человека», ранее попавшая в больницу с коронавирусной инфекцией, ушла из жизни в возрасте 88 лет. Об этом сообщил ТАСС представитель Союза кинематографистов РФ.
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