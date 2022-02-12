Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
 Дополнительный час сна уменьшает голод и помогает сбросить вес Потерять лишний вес можно, не садясь ни на какие диеты
Фоторепортажи
20International Landscape Photographer of the Year объявил победителей
17Названы шорт-листы студенческого и юношеского конкурсов Sony World Photography Awards
09:38 (мск), источник: ТАСС

Умерла Зинаида Кириенко

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко, снявшаяся в экранизациях по произведениям Михаила Шолохова «Тихий Дон» и «Судьба человека», ранее попавшая в больницу с коронавирусной инфекцией, ушла из жизни в возрасте 88 лет. Об этом сообщил ТАСС представитель Союза кинематографистов РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Зинаида ушла из жизни сегодня ночью», — сказал собеседник агентства. Время и место прощания пока не известны.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Вахта, состоящая из офицеров-женщин, перепутала сигнальные огни и посадила свой корабль на скалы
В России закрыли Deutsche Welle. Реакция Германии
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь