Франция готова отменить санитарный паспорт

С воскресенья, как объявило правительство, приезжающим во Францию из стран ЕС не надо будет предоставлять результат теста на коронавирус. С декабря в связи с разгулом штамма «омикрон» это правило должны были соблюдать все, в том числе и привитые признанными в стране вакцинами. Отныне сдавать тест должны будут только непривитые. Но и для них несколько смягчаются правила прибытия в страну, в частности касающиеся изоляции.
Это относится, правда, только к путешественникам из стран «зеленого» списка, где вирус циркулирует не слишком активно. Из стран «оранжевого» списка, в который входит сейчас и Россия, путешествия по-прежнему возможны либо с европейскими вакцинами (и тогда без необходимости делать тест и доказывать цель путешествия), либо по уважительным причинам, перечень которых по-прежнему очень короток, и с возможным тестированием по приезде.
«Доказательства вакцинации снова становится достаточно, чтобы прибыть во Францию независимо от страны происхождения, как это было до распространения варианта “омикрон”», — говорится в пресс-релизе правительства. Никаких послаблений для привитых российскими вакцинами не предусмотрено. Во Франции пока что сделано различие только между вакцинами, одобренными Европейским медицинским агентством и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). В их число не входят российские вакцины. Те, кто привился одобренными ВОЗ китайской (Sinovac или Sinopharm) или индийской (Covovax или Covaxin) вакцинами, смогут теперь ограничиться бустерной европейской прививкой для получения французского санитарного паспорта.
C 28 февраля Министерство здравоохранения отменит маски в закрытых помещениях при наличии санитарного паспорта. На улице маски давно уже не требуют. «Ношение маски будет сохранено в транспорте и закрытых помещениях, на которые не распространяется санитарный паспорт. В других закрытых местах, на которые распространяется санитарный паспорт, ношение маски больше не будет обязательным», — уточняется в пресс-релизе министерства. На практике это означает, что маски сохранятся только в магазинах, в метро, в поездах и самолетах. В театрах, кино, ресторанах, музеях можно будет наконец-то дышать свободно.
Главную же новость принесли французам с экранов телевизоров министр здравоохранения Оливье Веран и пресс-секретарь правительства Габриэль Атталь. Они заверили, что к весне санитарный паспорт может быть вовсе отменен во Франции, поскольку больницы смогут справляться с тяжелыми случаями COVID-19 без перегрузки. Точная дата не была указана. Речь идет, по словам господина Атталя, о «конце марта — начале апреля». Впрочем, отмена санитарного паспорта, против которого постоянно выступали демонстранты, выглядит не столько демонстрацией успехов правительства, сколько уступкой общественному мнению перед ожидающейся в апреле президентской кампанией. Для нынешнего главы государства Эмманюэля Макрона будет очень полезно выйти на выборы с открытым лицом и с имиджем победителя эпидемии.