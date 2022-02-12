17:41 (мск), источник: Новости Mail.ru
Японский зоопарк показал старейшего в мире вомбата
Он прожил вдвое дольше, чем вомбаты из дикой природы.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
33-летний вомбат из японского зоопарка Сацукияма в Икэде признан старейшим в мире среди всех своих сородичей, содержащихся в неволе.
«Пожилое» животное уже занесено в Книгу рекордов Гиннесса, сообщает UPI. Несмотря на катаракту, самец по кличке Уэйн находится в добром здравии и проживет еще не один год, надеются в зоопарке. Обычно вомбаты живут в неволе до 20−25 лет, а в дикой природе — до 15 лет.
Предыдущий рекорд принадлежал вомбату по кличке Патрик из Балларатского парка дикой природы, который умер в 2017 году в возрасте 32 лет.
Анна Лысенко