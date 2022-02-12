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17:41 (мск), источник: Новости Mail.ru

Японский зоопарк показал старейшего в мире вомбата

Он прожил вдвое дольше, чем вомбаты из дикой природы.

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33-летний вомбат из японского зоопарка Сацукияма в Икэде признан старейшим в мире среди всех своих сородичей, содержащихся в неволе.

«Пожилое» животное уже занесено в Книгу рекордов Гиннесса, сообщает UPI. Несмотря на катаракту, самец по кличке Уэйн находится в добром здравии и проживет еще не один год, надеются в зоопарке. Обычно вомбаты живут в неволе до 20−25 лет, а в дикой природе — до 15 лет.

Предыдущий рекорд принадлежал вомбату по кличке Патрик из Балларатского парка дикой природы, который умер в 2017 году в возрасте 32 лет.

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