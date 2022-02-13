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02:45 (мск), источник: © РИА Новости

Врач рассказала о важности самотестирования на COVID-19

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. В условиях высокой заболеваемости COVID-19 из-за «омикрона» следует не только чаще сдавать ПЦР-тесты, но и проводить самостоятельное тестирование, сказала в интервью радио Sputnik врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.

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Источник: © РИА Новости

Омикрон-штамм чрезвычайно заразен, и даже бессимптомный носитель этого варианта коронавируса может стать источником инфекции для многих людей. А если человек обнаружил у себя признаки простудного заболевания, то ему обязательно нужно пройти тестирование на COVID-19, считает Ярцева.

На случай, если не будет возможности сдать ПЦР-тест в лаборатории, нужно всегда иметь при себе экспресс-тесты на коронавирусную инфекцию, посоветовала она. Это особенно важно во время поездок, добавила врач.

«В наше время, если человек куда-то едет, даже если поездка просто за город, то стоит с собой иметь экспресс-тесты на COVID-19. За городом может не быть возможности быстро сходить в лабораторию и сдать ПЦР-тест. Если вы в поездке себя почувствуете плохо, то следует себя протестировать», — сказала Ярцева.

При этом необходимо правильно производить забор материала. Если при самотестировании человек недостаточно глубоко погрузит в нос палочку для взятия мазка, результат анализа будет неточным, пояснила иммунолог.

«Тестирование на COVID-19 — это достаточно неприятная процедура. При самостоятельном тестировании многие люди недостаточно глубоко вставляют в нос сваб (палочку для взятия мазка, — Прим. ред.). Поэтому может быть неинформативный материал. Если человек возьмет мазок только из преддверия носа, то там концентрация вируса может быть небольшой и тест его не покажет», — отметила Ярцева.

В случае положительного результата экспресс-тестирования следует самоизолироваться и обратиться к врачу, заключила она.

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